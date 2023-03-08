特企／歡慶《Figment》續作將出　Steam 限時免費下載

這款於 2017 年在 PC 與家用主機平台上推出的動作冒險遊戲，邀請玩家探索一個充滿音樂、幽默與錯綜劇情的獨特超現實世界。與灰灰（Dusty）和他永遠樂觀的朋友皮佩（Piper）一同探索內心世界的不同面相、並且重新恢復失落的勇氣。
在即將推出的續作《Figment 2: Creed Valley》中，玩家將會在音樂對決中挑戰惡夢，音樂中也將揭曉這些惡夢存於心智中的理由。在眾多頭目的挑釁中閃躲穿梭，使用心智的節奏與不斷變化的意見恢復過往的和平。本遊戲在全平台版本上都支援本地雙人合作遊玩：第二名玩家將可控制灰灰的夥伴小鳥皮佩，而無須獨自面對恐懼。同時本遊戲推出時也將支援包含繁體中文在內高達 17 種不同語言。
由位於丹麥的獨立遊戲開發商 Bedtime 製作、位於新加坡的亞洲代理商 4Divinity 所共同發行，《Figment 2: Creed Valley》將於 2023 年 3 月 10 日以數位下載形式推出在 PC 平台（Steam、Epic Games Store）、PlayStation Store 與 Xbox Store；Nintendo Switch 版本則稍晚會在 3 月 16 日登上日本與香港區 eShop，遊戲建議售價為新台幣 408 元（24.99 美金）。
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