特企／蔣萬安都更5箭齊發　民眾樂觀其成

特企／歡慶《Figment》續作將出　Steam 限時免費下載

▲《Figment 2: Creed Valley》即將在 3 月 10 日推出，在 Steam 上獲得玩家極度好評肯定、全球銷售超過 100 萬套的前作《Figment》，現正於 Steam 開放免費領取。（圖／品牌提供）
▲《Figment 2: Creed Valley》即將在 3 月 10 日推出，在 Steam 上獲得玩家極度好評肯定、全球銷售超過 100 萬套的前作《Figment》，現正於 Steam 開放免費領取。（圖／品牌提供）

本報訊

為了歡慶《Figment 2: Creed Valley》即將在 3 月 10 日推出，在 Steam 上獲得玩家極度好評肯定、全球銷售超過 100 萬套的前作《Figment》，現正於 Steam 開放免費領取，遊戲不僅支援繁體中文、取得後玩家亦能永久保留該遊戲，追隨灰灰與皮佩穿梭在他們的首場冒險之中，同時等待他們於 3 月 10 日所登場的新作中盛大歸來心智之地！

這款於 2017 年在 PC 與家用主機平台上推出的動作冒險遊戲，邀請玩家探索一個充滿音樂、幽默與錯綜劇情的獨特超現實世界。與灰灰（Dusty）和他永遠樂觀的朋友皮佩（Piper）一同探索內心世界的不同面相、並且重新恢復失落的勇氣。

在即將推出的續作《Figment 2: Creed Valley》中，玩家將會在音樂對決中挑戰惡夢，音樂中也將揭曉這些惡夢存於心智中的理由。在眾多頭目的挑釁中閃躲穿梭，使用心智的節奏與不斷變化的意見恢復過往的和平。本遊戲在全平台版本上都支援本地雙人合作遊玩：第二名玩家將可控制灰灰的夥伴小鳥皮佩，而無須獨自面對恐懼。同時本遊戲推出時也將支援包含繁體中文在內高達 17 種不同語言。

由位於丹麥的獨立遊戲開發商 Bedtime 製作、位於新加坡的亞洲代理商 4Divinity 所共同發行，《Figment 2: Creed Valley》將於 2023 年 3 月 10 日以數位下載形式推出在 PC 平台（Steam、Epic Games Store）、PlayStation Store 與 Xbox Store；Nintendo Switch 版本則稍晚會在 3 月 16 日登上日本與香港區 eShop，遊戲建議售價為新台幣 408 元（24.99 美金）。

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《Figment》Steam 限免下載連結（即日起至 3 月 10 日為止）

《Figment 2: Creed Valley》產品連結

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