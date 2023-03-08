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雲豹能源「綠能界波克夏」3/14上市　回饋股東送球票

▲雲豹能源(6869) 三八國際婦女節向職場女性致敬，以「擁豹女力，你就是最亮眼的新星」為主題，總經理趙書閔感性預告雲豹能源將於3/14(二)掛牌上市，並分享孕期籌備掛牌上市的心路歷程。（圖／品牌提供）
▲雲豹能源(6869) 三八國際婦女節向職場女性致敬，以「擁豹女力，你就是最亮眼的新星」為主題，總經理趙書閔感性預告雲豹能源將於3/14(二)掛牌上市，並分享孕期籌備掛牌上市的心路歷程。（圖／品牌提供）

本報訊

「擁豹女力，你就是最亮眼的新星」！雲豹能源(6869)在今(8)日三八國際婦女節，向廣大職場女性致敬，特地拍攝婦女節主題影片，總經理趙書閔感性分享，懷孕期間恰逢公司籌備掛牌的心路歷程，宛如悉心孕育的孩子即將於創新板出世，期許雲豹能源持續茁壯經營版圖，一躍成最亮眼的綠能股新星！同時宣告，3月14日將以「綠能界波克夏」之姿，於證交所舉行上市掛牌典禮，並邀請「重量級巨星」助陣，將成上市一大亮點！

雲豹能源總經理趙書閔表示：「今年婦女節很不一樣，感觸也特別深！在我懷第三胎期間，雲豹能源也將在創新板掛牌上市，這種感覺很像悉心孕育、呵護的孩子，經歷數個月籌備送件終於得以順利上市，不只難能可貴，更值得慶祝。」此外，趙書閔也鼓勵更多職場女性們追求夢想，找到最適合自己的方式，勇敢追尋目標，終能綻放最美女力光芒。

雲豹能源也將在3月14日從興櫃轉創新板掛牌上市，自去年旗下桃園雲豹職籃隊聘請NBA球星霍華德（Dwight Howard）來台打球，掀起魔獸旋風，連同雲豹能源股價也受惠，被市場封為「魔獸概念股」。另一方面，也受到未來在創新板上市後的投資限制，雲豹能源近一個月股價表現活躍，於創新板上市後，投資人想追隨「綠能界波克夏」可就沒那麼容易，買進必需具備合格投資人資格，投資人其資產必須有500萬元以上財力證明，或最近2年度平均所得達150萬元，以及具2年以上證券交易經驗等。

雲豹能源為了回饋股東熱情支持，推出「持股票、送球票」特別企劃。凡持有雲豹能源股票10張以上之股東，每名股東可兌換3/25(六)桃園永豐雲豹隊主場球賽門票B區兩張；持有3張以上的股東，每名股東可以換C區門票兩張。

同時，雲豹能源特別在3月25日(六) 「Earth Hour 地球關燈一小時」，於桃園永豐雲豹主場舉辦能源主題日，將邀請現場上萬名球迷一同響應公益減碳行動，進一步認識再生能源，以達成「用行動讓綠能起飛」的企業精神使命！

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▲雲豹能源(6869) 3/14(二)將以「綠能界波克夏」之姿，於證交所舉行掛牌上市典禮，並邀請「重量級巨星」助陣加持，將成上市當天一大亮點！（圖／品牌提供）
▲雲豹能源(6869) 3/14(二)將以「綠能界波克夏」之姿，於證交所舉行掛牌上市典禮，並邀請「重量級巨星」助陣加持，將成上市當天一大亮點！（圖／品牌提供）
索票資格

1.持有雲豹能源股票10張以上的股東，每名股東可兌換3/25主場球賽門票B區兩張。

2.持有3張以上的股東，每名股東可以換C區門票兩張。

提出持股證明

1.以上須出示持股證明並搭配身分證件，截圖Email至雲豹能源信箱，統一信件主旨:[ 0325股東主場門票兌換 ]_股東全名，以利後台辨別。
舉例:  [ 0325股東主場門票兌換 ]_王小明

2.並於Email中留下聯絡電話，我們將發送簡訊，待取得兌換識別碼後，當日憑此識別碼於主場兌換門票。
BC區各限量兩百張門票，送完為止。

球賽時間：2023/3/25 下午2:00
球賽地點:國立體育大學綜合體育館
(桃園市龜山區文化一路250號)
門票兌換期限：
2023/3/8(三)中午12:00起~2023/3/23(四)中午12:00為止


雲豹能源2023三八國際婦女節 | 擁豹女力，你就是最亮眼的新星！
影片連結

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