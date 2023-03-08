雲豹能源「綠能界波克夏」3/14上市　回饋股東送球票

雲豹能源總經理趙書閔表示：「今年婦女節很不一樣，感觸也特別深！在我懷第三胎期間，雲豹能源也將在創新板掛牌上市，這種感覺很像悉心孕育、呵護的孩子，經歷數個月籌備送件終於得以順利上市，不只難能可貴，更值得慶祝。」此外，趙書閔也鼓勵更多職場女性們追求夢想，找到最適合自己的方式，勇敢追尋目標，終能綻放最美女力光芒。
雲豹能源也將在3月14日從興櫃轉創新板掛牌上市，自去年旗下桃園雲豹職籃隊聘請NBA球星霍華德（Dwight Howard）來台打球，掀起魔獸旋風，連同雲豹能源股價也受惠，被市場封為「魔獸概念股」。另一方面，也受到未來在創新板上市後的投資限制，雲豹能源近一個月股價表現活躍，於創新板上市後，投資人想追隨「綠能界波克夏」可就沒那麼容易，買進必需具備合格投資人資格，投資人其資產必須有500萬元以上財力證明，或最近2年度平均所得達150萬元，以及具2年以上證券交易經驗等。
雲豹能源為了回饋股東熱情支持，推出「持股票、送球票」特別企劃。凡持有雲豹能源股票10張以上之股東，每名股東可兌換3/25(六)桃園永豐雲豹隊主場球賽門票B區兩張；持有3張以上的股東，每名股東可以換C區門票兩張。
同時，雲豹能源特別在3月25日(六) 「Earth Hour 地球關燈一小時」，於桃園永豐雲豹主場舉辦能源主題日，將邀請現場上萬名球迷一同響應公益減碳行動，進一步認識再生能源，以達成「用行動讓綠能起飛」的企業精神使命！
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1.持有雲豹能源股票10張以上的股東，每名股東可兌換3/25主場球賽門票B區兩張。
2.持有3張以上的股東，每名股東可以換C區門票兩張。
提出持股證明
1.以上須出示持股證明並搭配身分證件，截圖Email至雲豹能源信箱，統一信件主旨:[ 0325股東主場門票兌換 ]_股東全名，以利後台辨別。
舉例: [ 0325股東主場門票兌換 ]_王小明
2.並於Email中留下聯絡電話，我們將發送簡訊，待取得兌換識別碼後，當日憑此識別碼於主場兌換門票。
BC區各限量兩百張門票，送完為止。
球賽時間：2023/3/25 下午2:00
球賽地點:國立體育大學綜合體育館
(桃園市龜山區文化一路250號)
門票兌換期限：
2023/3/8(三)中午12:00起~2023/3/23(四)中午12:00為止
雲豹能源2023三八國際婦女節 | 擁豹女力，你就是最亮眼的新星！
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