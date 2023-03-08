特企／《跑跑卡丁車RUSH+》推出全新S18賽季「機械紀元」

本次賽季更新將同步推出傳說道具賽車「變形機器人」、傳說車手「機械睏寶」與「機械布羅帝」、新賽道「礦山危險的精煉廠」等內容，未來也將陸續推出傳說競速賽車「哈雷」、新賽道「工廠危險的運載所」等各式各樣的賽車與賽道。
除此之外，將透過「毒蛇中心」推出全新重點賽車「毒蛇」。全新競速賽車「毒蛇」以能夠在車流之間穿梭自如的敏捷性為特徵，玩家們能夠在「赤麟毒蛇」與「紫麟毒蛇」當中自行選擇喜歡的外型。
除了全新賽車推出外，另外加入可以獲得「守衛者套裝」的全新遊戲內容「藏珍館」，玩家們可以在此鑑賞各種服飾物品以累積品鑑值兌換「守衛者套裝」。並且為了讓玩家們可以根據自己的駕駛風格，策略地使用稱號，新增賦予防禦能力的頭銜稱號系統。
官方為紀念全新S18賽季開啟，也將進行各式各樣的活動，首先是3月10日至17日期間，和摯愛一起參加5次多人對局即可獲得「機械之心炫光(永久)」。3月14日至17日期間，只要登入達到30分鐘以上就贈送「機械之心胎痕(永久)」。此外，3月17日至31日期間，可以透過登入遊戲、排位賽獲勝等各種任務收集「能量石碎片」藉此獲得「酷幣」、「萌寵奶瓶」、「機甲地寵(永久)」等多樣道具。
此外，透過官方YouTube頻道公開更新紀念影片，玩家們可以在影片中能觀賞到歷經千辛萬苦終於成功發動「怪獸」賽車的「機械睏寶」與「戰爭女神蒂雅」，同時也預告接下來強力的聯名合作，將於日後公開更加詳細的資訊。更多關於「跑跑卡丁車RUSH+」新賽季「機械紀元」的詳細內容可透過官方粉絲團確認。
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