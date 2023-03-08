《流水落花》換角內幕！鄭秀文退貨劉德華吐「真實原因」
由天后鄭秀文、陸駿光主演的香港溫情電影《流水落花》，今（8）日舉行台灣、香港連線訪問，鄭秀文表示《流水落花》男主角原本是由劉德華演出，但是鄭秀文認為她和劉德華的形象太深植人心，因此在與導演賈勝楓討論的過程中，她直接拒絕劉德華，並表示希望找一位比較「接地氣」的人演出，而不是「明星感」太重的劉德華。鄭秀文透露，當初劉德華說很希望能演男主角，同時幫助電影票房，很感謝他的這份心意。
記者黃雅琪/台北－香港連線報導
鄭秀文透露：「幾個月前也參與台灣短片拍攝，那個經歷讓我感受到不同拍攝現場的合作關係，我覺得很有新鮮感！」她坦言，3個月前有來台灣拍片，雖然只有幾天而已，但經歷非常難忘。鄭秀文再加碼爆料，兩週前有來台灣拍歌曲MV，還動用了上百人演出，也有去吃最愛的知名火鍋「芋頭丸」。
《流水落花》男主角最終由港星陸駿光演出，陸駿光表示：「我也是後來才知道！」首次與天后鄭秀文合作，陸駿光非常開心的說：「很幸運！想都沒想過，鄭秀文是我心中的天后。」他說學生時期，還有和同學在鄭秀文的表演上，扮演造景樹木。另外，陸駿光也透露鄭秀文私下很愛吃洋芋片，但她為了完美呈現角色還刻意再減肥，瘦到連肌肉都沒有。但鄭秀文後來看到電影正片，心中也很有感觸，殺青後就開始大吃大喝補回來，