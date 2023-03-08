戴立忍15年後拍台劇《人選之人》 陳姸霏嚇：他氣場太強
謝盈萱、王淨主演的Netflix職人劇《人選之人-造浪者》預告片今（8）日發布，睽違15年回歸台灣影集的戴立忍驚喜現身，在劇中詮釋立法院長、總統副手候選人加入選戰行列，並和金馬、北影怪物新人陳姸霏飾父女。陳姸霏談及和獲獎無數的資深影帝合作，坦言對方氣場太強，一開始對戲時很緊張：「但在實際相處後，就會發現大寶哥同時也有種讓人很安心的氣場存在，劇中父女間的情感流動也是真的會進到心裡的。」
記者羅凌筠/綜合報導
首次挑戰職人劇的王淨這次則在劇中詮釋一位非典型女性角色，飾演做事冷靜且低調的文宣部新進組員，王淨也透露詮釋角色的心情：「第一次挑戰職人劇其實非常緊張，尤其是跟這麼多優秀的前輩演員們一起合作，會更緊繃一些，但這樣的緊繃感很適合亞靜（角色名），她相較起來比較神祕一點，一開始也花了許多時間消化她背後的故事。」
黃健瑋時隔7年再次和謝盈萱合作，將共同率領競選總部的文宣部操盤選戰，飾演黨部文宣部主任的黃健瑋也分享：「盈萱大概是我合作最多次的女演員，能和盈萱、君陽再合作很榮幸，就像是同學聚在一起做作業，有很多非常有趣的交流，也像重溫年輕時期的火花。看到預告時馬上開始想念『公正黨』的夥伴們，我和大家一樣，非常期待看到成品。」兩人劇裡劇外都默契十足，臨場反應絕佳。除了職人議題，黃健瑋也將攜手現實老婆蔡亘晏在劇中扮演夫妻，不過他卻時常因為幕僚工作忙碌而忽略老婆感受，預告中甚至被老婆質問：「手機這麼好看啊？」夫妻間的火藥味十足，帶出職人日常中的家庭難題。
在劇中飾演黨部文宣部副主任、發言人的謝盈萱，談及首次挑戰幕僚職人劇的準備過程，坦言：「對我來說其實算是第一次演職人劇，我的角色在劇中的定位還有一些議題上的討論，政治人物的身分又有點偏向另一種層面的公眾人物，所以要關注的方向很多重，能做的是儘量把該做的功課做完，當然過程中林君陽導演、兩位編劇和對手演員們，都很努力地在幫助我。」也表示文宣部的每個演員都在各自的定位裡表現得很精彩，無形中讓這個戲裡的團隊感更加鮮活，很期待用一個觀眾的角度來等待這齣戲播出。