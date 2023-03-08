3月女力強打！漫畫星《你好親愛的》：女強人穿越變人妻

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許多人應該都曾幻想過，在人生某些重要時刻，要是做了另一個選擇，現在的生活會是怎麼樣的呢？艾唯恩創作《你好，親愛的》的契機也是如此，嚮往未知的平行世界，並帶領讀者一探究竟。而動漫作品中與正篇相對的幻想故事稱為「if線」，除了增加作品本身的可能性，也能讓讀者更理解角色關係與劇情的全貌。
艾唯恩從小就喜歡畫漫畫，但因為種種考量，大學畢業後從事與繪畫無關的工作。踏入職場依然對創作抱有熱情，於是鼓起勇氣報名漫畫培訓課程，憑著自身努力與對漫畫的喜愛，兩年後成為職業漫畫家。在人生的叉路口也曾迷惘和掙扎，最終還是想聽從自己內心的聲音。艾唯恩接受專訪時，表示經歷人生的重大抉擇後，想鼓勵也想成為職業漫畫家的新人，燃燒熱情創作的同時，比起作品，更重要的是身體與心靈健康。身心維持好狀態，走出屬於自己的創作之路。
《你好，親愛的》 劇情以不婚主義女子袁念希的視角為出發點，成為另一個世界的「自己」，即使身處不熟悉的環境也努力嘗試釐清狀況，尋求解決辦法。beanfun!漫畫星還有許多不同類型，令人憧憬的女性角色，像是《三個不結婚的女人》毒舌的二姊王思彤、《姑娘壯如山》開朗活潑的壯女孩如山、《戀愛疾走》有點沒自信但個性善良的OL依如，各種個性鮮明的女性角色都在beanfun!漫畫星獨家登場，隨時引領你探索豐富多彩的漫畫世界。