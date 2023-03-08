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3月女力強打！漫畫星《你好親愛的》：女強人穿越變人妻

▲艾唯恩新作《你好，親愛的》刻畫平行世界的夫妻情事。（圖／漫畫星）
▲艾唯恩新作《你好，親愛的》刻畫平行世界的夫妻情事。（圖／漫畫星）

記者鍾怡婷/綜合報導

38國際婦女節的核心價值是為了慶祝女性在社會不同領域的貢獻與成就。橘子集團旗下的beanfun!漫畫星，刻劃了許多膾炙人口的女性IP，近日也獨家推出「大人向」戀愛故事《你好，親愛的》，講述不婚主義的職場女強人袁念希，無意間穿越到平行世界，成為別人的老婆，藉由平行時空的衝突，對話著女性在各階段的選擇，讓大家隨著念希的改變，一步一步撐起自己的天空。該作品每隔週三上午11點在漫畫星熱烈連載中。

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《你好，親愛的》女主角袁念希原本打算單身一輩子，卻突然進入另一個「已婚」的平行世界線，擁有一個高顏值又溫柔體貼的完美老公宋宇森。到底是哪個環節出了差錯，還是乾脆將錯就錯？袁念希和宋宇森的夫妻生活隨著故事發展愈來愈讓人臉紅心跳。

▲袁念希明明不想結婚，卻突然成為一個陌生男人的老婆（圖／漫畫星）
▲袁念希明明不想結婚，卻突然成為一個陌生男人的老婆（圖／漫畫星）
許多人應該都曾幻想過，在人生某些重要時刻，要是做了另一個選擇，現在的生活會是怎麼樣的呢？艾唯恩創作《你好，親愛的》的契機也是如此，嚮往未知的平行世界，並帶領讀者一探究竟。而動漫作品中與正篇相對的幻想故事稱為「if線」，除了增加作品本身的可能性，也能讓讀者更理解角色關係與劇情的全貌。

艾唯恩從小就喜歡畫漫畫，但因為種種考量，大學畢業後從事與繪畫無關的工作。踏入職場依然對創作抱有熱情，於是鼓起勇氣報名漫畫培訓課程，憑著自身努力與對漫畫的喜愛，兩年後成為職業漫畫家。在人生的叉路口也曾迷惘和掙扎，最終還是想聽從自己內心的聲音。艾唯恩接受專訪時，表示經歷人生的重大抉擇後，想鼓勵也想成為職業漫畫家的新人，燃燒熱情創作的同時，比起作品，更重要的是身體與心靈健康。身心維持好狀態，走出屬於自己的創作之路。

《你好，親愛的》 劇情以不婚主義女子袁念希的視角為出發點，成為另一個世界的「自己」，即使身處不熟悉的環境也努力嘗試釐清狀況，尋求解決辦法。beanfun!漫畫星還有許多不同類型，令人憧憬的女性角色，像是《三個不結婚的女人》毒舌的二姊王思彤、《姑娘壯如山》開朗活潑的壯女孩如山、《戀愛疾走》有點沒自信但個性善良的OL依如，各種個性鮮明的女性角色都在beanfun!漫畫星獨家登場，隨時引領你探索豐富多彩的漫畫世界。

▲備受讀者矚目的夜晚夫妻生活（圖／漫畫星）
▲袁念希和宋宇森的夫妻生活隨著故事發展愈來愈讓人臉紅心跳。（圖／漫畫星）

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