本屆中華隊陣容跟13年比哪個更強？球迷揭「關鍵性差異」
第五屆世界棒球經典賽（WBC）於台中洲際棒球場火熱開打，許多台灣人的棒球魂重新被點燃，中華隊首戰對上強敵巴拿馬，周邊討論也不間斷。就有球迷好奇提問，「本屆中華隊陣容與13年相比哪個強」，貼文也引發眾多球迷激情討論。
記者潘毅/綜合報導
回顧起2013年經典賽，當時旅外好手王建民、郭泓志、陽岱鋼等人都回台代表出賽，當年中華隊在第一輪預賽時，只輸給南韓，與荷蘭、南韓戰績相同，並靠著失分率最佳，以分組第一晉級複賽，不過到了第二輪複賽時，接連輸給日本、古巴，止步8強，但已創下中華隊最好成績。
而展望向今年，張育成、吳念庭、王柏融等旅外好手也都回台接受中華隊徵招，而2013年的王牌投手王建民，則已經是中華隊的牛棚教練，這點更能感受到時代的轉變。
對此，就有球迷好奇問「這屆中華隊陣容有比13年強嗎？」更提到自己對13年經典賽印象深刻，當年有王建民、郭泓志兩位大聯盟等級投手，但當年打擊部分只有旅外的陽岱鋼、林哲瑄兩人，因此他認為「投手陣容2013年強，但打擊部分則是本屆中華隊勝出」。
討論文發出後，球迷紛紛提出看法，一派人認為13年陣容更加強大，並說明原因「投手13年比現在強太多啦」、「光有王建民就差一大截了」、「13年的投手群太豪華了」、「13年一日迷看了都覺得感動」。
但也有另一派看好今年中華隊後續發展「今年野手強吧，13年的內野慘不忍睹」、「論整齊度絕對是這屆好」、「打四場整體戰力絕對今年比較強」、「今年強吧，整體實力比較平均」、「今年都一時之選，可以了啦」。