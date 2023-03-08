三代BL劇花美男合體！《H5》陳璽安、徐韜歡慶白色情人節
《HIStory》系列在台灣掀起BL劇風潮，為歡慶《HIStory》系列迎來6周年，《HIStory5-遇見未來的你》森林CP陳璽安、徐韜、大海CP張碩航、王肇緯將和《HIStory3-那一天》宋偉恩、黃雋智，張瀚元、劉韋辰、《HIStory4-近距離愛上你》安俊朋、林嘉威合體，於3月11日舉辦「2023 HIStory Party」與粉絲近距離互動同樂，歡度白色情人節。
記者羅凌筠/綜合報導
這次「2023 HIStory Party」是近3年後再次相聚的H系列活動，主辦單位準備高甜名場面，要和粉絲重溫萌到令人手腳蜷曲的心動瞬間，並讓CP們進行攻守互換的競賽橋段，身為撒糖擔當，一向和黃雋智像熱戀般情侶的宋偉恩笑說：「香菇CP已經是老夫老妻，全糖的部分交給學弟就可以了，不過我跟雋智剛結束一檔舞台劇合作，如果有機會，可以在台上角色扮演給大家看，劇情跟台下的朋友們一起即興創作。」
至於「蘆筍CP」當天的甜度會有多少？張瀚元曖昧透露：「我們一直都是走細緻路線，所以撒糖都是在眼神與眼神間，就表演來說那可是最難的喔，應該可以給自己90分。」也表示自己為了見面會有重溫寫真書，也準備了冷笑話，希望在現場與大家玩得開心。調皮的劉韋辰表示：「我跟瀚元哥應該是微糖，因為他很注重養生，而我也不能再胖了。」坦言見面會當天的目標就是讓自己「瘦一點」，笑說：「至少要讓大家看得開心對吧。」
「2023 HIStory Party」粉絲見面會現場將有精彩表演、CP互動環節，以及與HIStory系列演員近距離互動的機會，包含「專屬mini talk」、「專屬約定時光」、「HIStory Party 紀念合照」、「CP甜蜜合照時間」、「CP簽名拍立得」及「全員簽名版紀念海報」及全區「High-Five」，滿滿的粉絲專屬福利。