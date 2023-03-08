38婦女節《本日》出動！陸小芬、方志友親自替長者義剪
親情電影《本日公休》，由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友主演。今（8）日適逢「38婦女節」，銀幕母女檔陸小芬與方志友，延續電影裡的溫情關懷長輩，同樣飾演理髮師的兩人實際執起理髮刀，親自為弘道老人福利基金會的長者義剪，讓長輩有乾淨清爽的面容。私下會幫小孩剪頭髮的方志友，提及經過特訓後也幫老公楊銘威的奶奶剪頭髮，獲得「一家四代」的讚賞。
記者黃雅琪/綜合報導
陸小芬、方志友在現場大顯身手，被演員親自剪髮的伯伯也滿意讚嘆「技術很好！」為了如實呈現理髮職人的精隨，兩人在開拍前一起「共患難」，經歷2個月的美髮特訓。方志友飾演連鎖髮廊髮型師的小女兒阿玲，分享一開始受訓時老師很嚴格，不被看好可以短時間學好：「剛開始練時一直掉剪刀，但最後被老師說兩個人都很有天分！誇獎我們『終於知道演員為什麼當演員了。』」
擔綱本片靈魂理髮阿姨的陸小芬，則是演出經營40年的台式家庭理髮廳的阿蕊，為電影學起兩套技術，不但跟女兒紮穩基礎，更跟著老師傅學起男子理髮的傳統技藝，披毛巾、熱敷、刮鬍子、梳油頭、電剪剃髮樣樣來，不同形式的操刀方式，讓她一度練到手快抽筋、剪到手見血。