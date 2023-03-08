泰國BL劇《愛在空氣中》4帥來台！BOSS飛吻撩台妹
泰國BL劇《愛在空氣中》的男主角BOSS、Noeul、Fort、Peat，宣布將於4月8日於信義劇場Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）舉辦登台首場見面會，「空氣四少」特別錄製VCR向台粉問候，鏡頭前穿著帥氣休閒服的他們開場就以中文「大家好」跟台粉拉近距離，尾末更用標準的中文說出「不見不散」，尤其是BOSS直接送飛吻，放電功力不在話下。
記者羅凌筠/綜合報導
事實上Fort及Peat都是中泰混血，對於中文自然不陌生，也自然擔當起其他兩位夥伴的「中文小老師」，輔助指導發音，長相清秀的Noeul是泰韓混血，4位主角中就有3位是混血兒，也被粉絲打趣形容是「混血男團」；至於MAN味十足的Boss是土生土長泰國人，目前曼谷大學學習藝術的他是劇中人氣擔當，宛如隊長般存在，他屆時將帶領其他3位演員帥氣「登台」，令人期待。
提到這次首次訪台見面會，BOSS、Noeul 、Fort、Peat除了苦練中文外，更將展現他們演員以外的演藝才華，來擄獲粉絲的心，會後舉辦的粉絲福利，更是跟粉絲近距離親密互動，他們透露對於台灣美食小吃非常期待，洋洋灑灑列出一長串清單，包括雞排、烤香腸、蚵仔煎、蚵仔麵線等，更主動跟公司「請願」，希望屆時台灣行能有半天出去晃晃，還故意擺出撒嬌的表情，可愛萌樣讓在場女性工作人員「心軟」，笑說：「盡量滿足4位大男孩的心願。」
《愛在空氣中》以大尺度床戲爆紅，BOSS、Noeul、Fort、Peat被粉絲暱稱為「空氣四少」，儘管是初次演出，卻靠著自然不做作的精湛演技征服亞洲腐女的心，加上戲裡各式浪漫「親吻」畫面，如撲倒床上之吻、廚房熊抱之吻及裸露床戲，撩得粉絲們心花怒放。