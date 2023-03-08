經典賽／中華首戰巴拿馬出師不利　牛棚崩盤吞下慘烈一敗

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兩隊在前3局都還有來有往，以0比0平手進入第4局，中華隊4局上讓先發投手胡智爲續投，卻發生大狀況，開局就被敲出二壘安打，之後接連的保送及安打，失掉今晚第一分，並且用球數達到63球，教練團當機立斷換人，沒想到卻是崩盤的開始。
換上去年中職新人王陳冠偉後，仍無法壓住巴拿馬的火熱打線，被陸續敲出三支安打，不只把胡智爲留下的跑者全送回本壘，連自己也失分慘重，僅投0.2局就失2分，直到換上李振昌後才止住失血。
5局下半中華隊靠著張育成的一分打點安打，終於破蛋，追到4分差，沒想到6局上半卻是噩夢的開始，換上旅美投手鄧愷威後，他竟然找不到好球帶壞球連發，最後沒解決半個人就被換下去，留下四壞、觸身保送各一，一次失誤，失分3分、其中2分自責分的慘烈成績，換上曾峻岳、吳哲源也沒能止血，該局被狂攻6分，雙方分差拉開到10分。
中華隊在6局下半靠著鄭宗哲的安打一度追到個位數分差，但是7局上巴拿馬再以連續的安打攻勢追加一分，又回到10分差距，中華隊雖然有吳念庭跳出來轟出兩分砲，加上鄭宗哲擊出三壘安打後，跑回本壘再追加一分，無奈分差還是過大，仍嚐本屆賽事首敗。
整場中華隊敲出了多達13支安打，僅比巴拿馬隊少1支，但是攻勢無法連貫，成為吞敗主因之一，整隊打線以吳念庭單場4支3，包含一支兩分砲表現最佳，鄭宗哲也有5打數3安打、1分打點的猛打賞表現，另外投手群派出了8位投手，只有李振昌、陳冠宇、宋家豪三人無失分紀錄，整體表現十分低迷。
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