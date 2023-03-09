限5天！7-11白米1公斤70元　全家牡丹峰惡魔火鍋買一送一

超商本周限定優惠更新！7-11明（10）日起至3月14日限時五天開跑，其中共有3款5折商品，包括三好米買一送一，每包1公斤米平均70元；另有好來薄荷牙膏買一送一、平均60元，以及竹炭水買二送二、平均10元。此外，伯朗雙倍咖啡原價30元、2罐39元，約是6.5折；而買2送1代表有日本調酒、POLS冰淇淋、瑞穗鮮乳雪糕、越南腰果，相當於是6.7折。
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全家會員優惠自即日起至3月12日前，本周海報和上周相同，共有16大項促銷商品，但多達6款都是買一送一，平均下來，牡丹峰惡魔火鍋湯底（濃厚豚骨口味）90元、鹼性水10元、可果美蔬果汁18元、雀巢穀物棒17元、燕麥棒18元、百靈油150元。
🟡萊爾富
即日起至3月14日（部份商品至12日），結帳時憑LINE官方帳號活動條碼可享優惠。本周5折商品只有UCC無糖黑咖啡買1送1，且優惠只到3月12日，較為可惜，不過其他像是歐維氏巧克力跳跳糖莓果慕斯、黑雷神浪漫草莓、幸福奶油巧克力餅乾，第2件全都只要1元，幾乎等於是半價。飲品部份，每日C果汁、光泉冷泡茶有第2件10元與8元好康，相當於6.1折及6.6折。
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