大同醫院打造數位健康職場 導入醫學科技照顧員工健康
高雄市立大同醫院運用醫學科技照顧員工健康，透過導入health365 App工具，點線面串聯運動及飲食管理，守護企業員工健康照護，更採用集點數方式激勵員工，結合點數之儲蓄及兌換獎勵，讓員工養成良好健康習慣。為期三個月健康減重健走競賽共累計1.66億步，相當於繞行台灣88圈，勇奪國健署「醫院創意健走方案」冠軍。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府衛生局此次號召大同醫院、新興區大同國小及緯創醫學科技率先示範產官學跨域健康競賽，藉由health365 App 數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。
高雄市立大同醫院多年來致力於社區健康營造，深耕民眾健康管理，此次的員工健康促進競賽，透過導入緯創醫學科技 health365 App工具，「健走地圖」提供企業便利且彈性設計，讓員工利用辦公大樓或鄰近公園場所，即可參與運動健身活動；「關卡集點」取代紙本增加員工參與積極度及便利性，關卡集點兌換活動紀念品與健康商品，讓健康照護更貼近生活；「我的餐盤」依循國健署107年最新版「國人飲食指南」，提供飲食記錄為個人規劃專屬均衡飲食計畫。
大同醫院院長傅尹志表示，本活動藉由AI智能管理來記錄防疫宅運動及生理數值，再結合健康點數之儲蓄及兌換獎勵，讓員工養成良好健康習慣。未來，持續推廣本機制至大同醫院所在社區鄰里，善盡大同醫院健康促進醫院之社會責任，鼓勵民眾養成自我健康管理生活習慣、建構在地共好健康生活圈。