經典賽／中華隊遭巴拿馬血洗！教練、球員維基履歷全遭殃
2023第五屆世界棒球經典賽A組預賽昨（8）日正式開打，中華隊以5：12大比分差遭到巴拿馬血洗，讓許多球迷感到相當氣憤，其中包括不懂總教練林岳平的「錯誤調度」，也針對球員的失誤操作不能理解，憤而上網將其維基百科資料進行更換，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本場賽事，先發投手胡智爲前3局都有被打者上壘，多虧江坤宇救了3球，再與鄭宗哲聯手策動雙殺，沒有失分，不過4局開始遇上亂流，先被塔哈達（Ruben Tejada）敲出二壘安打，接著又投出保送，無人出局被攻佔得點圈，再被卡斯提歐（Luis Castillo）敲出安打，丟掉第1分後退場休息，接棒的陳冠偉也被連敲2安，丟掉的3分有2分記在胡智爲帳上。
最後到了6局上鄧愷威登板投球，結果第一球就砸在打者身上形成觸身球保送，隨後連投4顆壞球保送，接著對手短打又傳一壘失誤，形成無人出局滿壘，1人次都沒解決就退場，讓球迷相當傻眼。
然而賽後總教練林岳平也坦承「此戰最大敗數是投手保送過多，保送堆疊造成大量失分」讓球迷相當憤怒，直接更改林岳平維基百科寫下「2023經典賽首戰對巴拿馬調度失誤，導致投手大量失分，一連串錯誤調度，被球迷噴為餅瓜」。
而除了林岳平之外，包括投7球就送對方滿壘的鄧愷威也遭改資料，寫下「被母隊限制好球數，上場僅投7球便被換下場，延續熱身賽的好成績」；而二局下半短打失利造成隊伍被雙殺，加上漏接外野回傳球的高宇杰也難逃球迷怒火，維基百科也遭改「2023在台灣舉辦的世界棒球經典賽中，因為連續漏兩顆外野回傳球，因此被冠上奶油王子的綽號」顯見球迷的不滿。