經典賽／巴拿馬大贏！過往成績挖出 中華隊遭血洗太意外
2023第五屆世界棒球經典賽A組預賽昨（8）日正式開打，中華隊以5：12大比分差遭到巴拿馬血洗，讓許多球迷感到相當失落。然而除了檢討中華隊表現之外，對於巴拿馬的強烈攻勢，有網友也挖出了過去巴拿馬在經典賽的表現，結果讓不少球迷感到相當吃驚。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本場賽事，原本前三局雙方攻防五五波，直至第四局先發投手胡智爲遇上亂流，接連被巴拿馬敲出安打，又投出保送後，丟第一分退場休息，接棒拆彈的陳冠偉則是直接被連敲2安，直到由李振昌後援，才瓦解對方攻勢。不過到了6局上鄧愷威登板投球，結果第一球就砸在打者身上形成觸身球保送，隨後連投4顆壞球保送，接著對手短打又傳一壘失誤，形成無人出局滿壘，1人次都沒解決就退場，造成後面一連串失分，最終中華隊以5：12慘敗巴拿馬。
然而根據歷史資料顯示，巴拿馬過去在棒球經典賽的表現來看其實差強人意，包括2006年預賽淘汰、2009年預賽淘汰、2013以及2017更是未能晉級會內賽，對於中華隊過去還曾經挺進過8強，此次戰役讓不少球迷感到非常驚訝「好歹想說也是五五波，沒想到輸這麼慘」、「本來以為是精彩賽事，結果連看都不想看完」、「中華隊狀況真的太差，教練調度真的有問題」、「好歹中華隊也晉級過8強，結果真的被血洗」。
而對於首戰輸球，中華隊總教練林岳平賽後也坦言「首戰輸球最大敗筆是保送偏多，9保送堆壘，形成大量失分，開賽有很大的危機，失分後的投球、控球沒有回穩，是最大失敗因素」他提到「特別是鄧愷威、曾峻岳2任投手一個人次都沒解決，單局換2投手，3打數都無法取得出局數的狀況下，也確實是造成我們消耗了9投手的原因。