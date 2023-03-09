經典賽／中華隊晉級機率曝！球迷絕望了：改挺日本進8強
2023棒球經典賽8日登場，中華隊首戰對陣巴拿馬，結果卻以5：12慘敗，不少球迷感到有些失望。然而就有網友在PTT討論表示，去年卡達世足賽阿根廷首戰也是爆冷輸給「沙烏地阿拉伯」，最終甚至還奪冠，要球迷是否別太氣餒，貼文引起廣大迴響。而回顧過去中華隊在首戰輸球的經驗來看，晉級之路確實不好走。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在PTT貼文指出「阿根廷世界盃第一場也是輸給沙烏地，這看起來穩穩的一戰，最後還不是奪冠了，我們只輸一場，後面都贏就好，穩穩的吧？」貼文一出，網友紛紛回應「人家有世界級球星梅西....我們有什麼？」、「人家有梅西+戰友天使.....我們不能只靠吳念庭吧」、「拿台灣棒球跟阿根廷足球比，阿根廷還算吃虧了吧.....」、「阿根廷足球跟台灣棒球的地位最好能比....真的差多了」。
然而回顧過去幾屆的賽事，中華隊史上僅在第三屆取得8強的門票，而在剩下的屆數當中都是首戰輸球，也全數沒有晉級8強，也就是說今年第五屆首戰再度輸球，對比過往「首戰數據」來看，加上經典賽成績「輸多贏少」，中華隊要「打破魔咒」晉級到8強的機率可以說是相當低，甚至有球迷看完昨日比賽後紛紛絕望表示「改看日本囉！」、「直接支持日本吧，8強賽見」、「改支持日本進8強」。
而對於首戰輸球，中華隊總教練林岳平賽後也坦言「首戰輸球最大敗筆是保送偏多，9保送堆壘，形成大量失分，開賽有很大的危機，失分後的投球、控球沒有回穩，是最大失敗因素」他提到「特別是鄧愷威、曾峻岳2任投手一個人次都沒解決，單局換2投手，3打數都無法取得出局數的狀況下，也確實是造成我們消耗了9投手的原因。