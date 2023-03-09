經典賽／中華隊慘敗！網問「王建民當年多猛」 戰績愣爆
2023棒球經典賽8日登場，中華隊首戰對上巴拿馬以5：12慘敗，總教練林岳平賽後表示「首戰輸球最大敗筆是保送偏多，9保送堆壘，形成大量失分」，坦承投手表現欠佳。對此，就有網友討論「今天看投手表現這樣，當年的王建民到底多猛啊？」貼文引起網友熱烈迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「今天看兩隊投手分別是投了3局跟4局偷局數被懲罰後下來，早上荷蘭也是4局換人，古巴3局換人，而10年前的王建民當年規則一樣是65球，結果6局頂好頂滿還0失分，不只打澳洲連複賽打日本ALL STAR都是6局0失分，當年王建民能這樣投是不是真的很猛？」
貼文一出，網友紛紛回應「所以才是神啊！現在看起來王建民根本太扯」、「今天看完之後，才知道2013年他有多神＝＝」、「重點是當時他不在巔峰吧，這才最扯」、「王就台灣史上最強投手啊」、「台灣最強投手，絕對沒有第二人」、「打日本那年六局零失分真的超狂」、「都過了10年還是沒人可以接棒，感嘆」、「老王已經是台灣的傳奇投手了」。
回顧當年王建民表現，預賽首場對上澳洲隊，先發6局只被擊出4支安打，2次三振；後來8強強碰日本隊，以76球投完6局，被敲6支安打，投出1次三振、1次四壞球，兩場比賽一共12局無失分，好表現受到日本、美國職棒球隊的青睞，讓不少球探都眼睛為之一亮。不過這樣優秀的表現，對比本屆經典賽首戰投手表現，讓不少球迷希望中華隊趕緊調整好狀態，週五再從義大利手中贏回勝利。