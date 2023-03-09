朱芯儀罹癌1年了！迎37歲：重生要更勇敢 宣布任性決定
金鐘女配角、「犀利小三」朱芯儀去年選在38婦女節、36歲生日這天宣布罹患乳癌2至3期，經過無數次化療、乳房切除和重建手術，暫時穩住病情，日前拿掉人工血管，終於成功戰勝癌魔，她昨（8日）和家人慶生，期許自己「重生之後要更勇敢」，並透露一項任性的決定。
記者楊穎軒／綜合報導
朱芯儀在粉專放上被老公衛斯理、兒子親吻臉頰的照片，寫下：「37了耶～是可以將蛋糕上的蠟燭改成問號的年紀！重生之後要更開心，要更勇敢，要更享受自在。」接著宣告出國計畫，「所以我任性的說要飛到日本，謝謝老公支持！畢竟製造快樂的回憶也很重要～」
貼文發布不到半天，累積3.6萬按讚數，熊熊、況明潔、黃小柔、陶晶瑩、賈永婕、鍾欣凌、癌友唐玲獻上祝福，網友留言：「生日快樂唷，看見妳開心的樣子，覺得很安慰！加油唷」、「勇敢的女孩，平安健康」、「妳好美、好漂亮」、「勇敢幸福的女人」！
朱芯儀年初回首艱辛的抗癌之路，用兩個「好辛苦」形容2022年，雖然頭髮都長出來了，不過還在復元的路上，「這一年的大考就這樣快結束，未來，我決定不拚5年或10年存活率，就是讓自己開心的活每一天，然後跟往常一樣，給我的任務就盡力去完成」，許願要跟老公去解鎖很多以前沒有去過的地方，還要嘗試自己更多的可能性。