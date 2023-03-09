為何中國億萬富翁持續消失？BBC：習要牢牢掌控金融體系

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從馬雲到包凡，對於中國近年一些頂尖富豪的消失，中國政府堅稱純粹是出於法律原因，並承諾要根除腐敗，這些富豪大多是在改革開放的年代發跡，可能擁有龐大的財富和權力；現在，在習近平的領導下，共產黨想要奪回權力，且正在以一種神秘的方式來完成這項任務。
報導提到，在牢牢控制這些領域的同時，習近平也將更多的經濟置於他的控制之下，包含科技業在內，許多產業領域都受到特別審查。北京堅持認為，共同富裕旨在縮小貧富差距，這些規則必須富人窮人都適用，如果不加以解決，可能會削弱共產黨的地位，特別中國的不平等現象持續加劇，讓習近平面臨來自極左派的壓力，他們希望國家的治理能「更接近黨的社會主義根基」。
不過，隨著外界對億萬富翁失蹤謎團，以及在中國經商的疑慮漸增，北京的舉措可能只會遏止新商業人才的崛起，給有望成為下一個馬雲的科技企業家更大壓力，而習近平似乎也意識到過度影響經商情緒的風險，所以在本週對全國人大代表的講話中，強調了私營部門對中國的重要性，要民企放開手腳發展，但同時也不忘提醒民營企業須擔負起促進共同富裕的社會責任，金融家們並被警告不要效仿「享樂主義」的西方同行。
評論認為，這進一步證明習近平將金融體系放在了他的視線中，有關「共同繁榮」的議程持續滲入金融業，特別是在高級管理人員的薪資、獎金以及初級員工之間的薪酬差距。習近平對億萬富翁的打壓，是否真能幫助他加強對權力的控制，雖然還有待觀察，但面臨風險的，無疑將是中國的金融市場、企業乃至外界對中國整體經濟的信心。