電眼校花「畢業後養豬」！工作反差照爆紅：爸媽都支持

為何中國億萬富翁持續消失？BBC：習要牢牢掌控金融體系

▲中國億萬富翁接連「消失」，引發人們的關注，認為這是習近平加強對中國經濟控制的方式之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國億萬富翁接連「消失」，引發人們的關注，認為這是習近平加強對中國經濟控制的方式之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國知名投資公司華興資本（華興資本控股有限公司）創辦人、董事長兼首席執行長包凡日前失聯，並由公司宣布他正在配合中國政府調查，有外媒分析，包凡失蹤的套路是近年中國億萬富翁突然「消失」的最新一例，再次引發人們的關注，認為這是習近平加強對中國經濟控制的方式之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《英國廣播公司》報導，中國本週宣布了金融監管體系大規模改革計劃，將設立一個新的金融監管機構來監督大多數金融部門，填補目前由多家機構對金融服務業不同方面監控而造成的「漏洞」。

從馬雲到包凡，對於中國近年一些頂尖富豪的消失，中國政府堅稱純粹是出於法律原因，並承諾要根除腐敗，這些富豪大多是在改革開放的年代發跡，可能擁有龐大的財富和權力；現在，在習近平的領導下，共產黨想要奪回權力，且正在以一種神秘的方式來完成這項任務。

報導提到，在牢牢控制這些領域的同時，習近平也將更多的經濟置於他的控制之下，包含科技業在內，許多產業領域都受到特別審查。北京堅持認為，共同富裕旨在縮小貧富差距，這些規則必須富人窮人都適用，如果不加以解決，可能會削弱共產黨的地位，特別中國的不平等現象持續加劇，讓習近平面臨來自極左派的壓力，他們希望國家的治理能「更接近黨的社會主義根基」。

不過，隨著外界對億萬富翁失蹤謎團，以及在中國經商的疑慮漸增，北京的舉措可能只會遏止新商業人才的崛起，給有望成為下一個馬雲的科技企業家更大壓力，而習近平似乎也意識到過度影響經商情緒的風險，所以在本週對全國人大代表的講話中，強調了私營部門對中國的重要性，要民企放開手腳發展，但同時也不忘提醒民營企業須擔負起促進共同富裕的社會責任，金融家們並被警告不要效仿「享樂主義」的西方同行。

評論認為，這進一步證明習近平將金融體系放在了他的視線中，有關「共同繁榮」的議程持續滲入金融業，特別是在高級管理人員的薪資、獎金以及初級員工之間的薪酬差距。習近平對億萬富翁的打壓，是否真能幫助他加強對權力的控制，雖然還有待觀察，但面臨風險的，無疑將是中國的金融市場、企業乃至外界對中國整體經濟的信心。

巷仔內／兩會揭幕　習近平全面掌權難心安？

春暖花沒開！兩岸邁「交流年」　中國軟硬兼施台灣難安心

加強集權？外媒：中國將設新監管機構　統一管理數據事務

不見「兩會藍」！北京霧霾籠罩　空污接近10年來最嚴重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀