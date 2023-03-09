經典賽／巴拿馬盜壘被噓爆？「隱藏規則」曝　球迷認正常

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而事實上，為何球迷會狂噓巴拿馬的行為呢？原因在於這是一個棒球比賽的「潛規則」，即是當兩隊伍比分達到一定的差距的時候，通常就不應該使用盜壘戰術，有時候如果硬要挑戰對方底線，甚至下一棒打擊者會遭到「觸身球報復」，過去中華職棒就也有出現這種爭議，2015年桃猿隊在大比分領先情況下，還不斷發動盜壘戰術，導致有球員單場被丟兩顆觸身球報復，造成兩邊球員「板凳清空」。
不過尷尬的是，其實在國際賽事上因為往往有「比分差提前結束的規則」，因此總教練總是希望盡快結束比賽，讓自家牛棚投手減輕負擔，如本屆經典賽也有相關規定，明訂「7局相差10分以上，將提前結束比賽」，加上巴拿馬隔天中午就又要出賽荷蘭，因此當時想要提前結束比賽，也可以說是人之常情。
而該舉動在PTT引起廣大迴響，許多球迷表示「差一分跑還合理啦，雖然潛規則真的超無聊的」、「差一分就能回家睡，為什麼不能盜壘」、「隔天打午場，有機會早點下班當然要早點」、「國際賽人家想早點call，回去休息很正常」、「國際賽誰在跟你潛規則？」、「有call game的賽事，盜壘很正常啦」、「一日迷不懂有call game賽制吧，國際賽大比分盜壘很正常好嗎」。
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