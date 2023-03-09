經典賽／巴拿馬隊意外「很老練」！黃忠義：國際賽不能放
2023年經典賽中華隊首場比賽以5:12慘敗給巴拿馬，由於巴拿馬隊賽前戰力評比是A組最差，輸球的結果讓台灣球迷相當震驚。《NOWnews今日新聞》「野球名人房」主持人、中華隊前明星內野手「東哥」黃忠義認為，巴拿馬整體表現相當老練，整體實力跟過去很不同，速度、積極度都很強。不過中華隊也不用氣餒，接下來週五（3/10）對戰義大利好好研究對手，秉持著「每場都不能輸」的前提，先搶下一勝再說。
記者吳政紘／台中報導
黃忠義認為，中華隊首場比賽當然有很多可以討論的地方，比如說換投時機，還有針對對方情蒐的掌握程度等面向。「不過巴拿馬這支球隊看起來很不一樣。」東哥強調，巴拿馬從資格賽打上來，整體實力跟過去相當不同，速度、揮棒積極度都很強，跟過去印象差很多。
不過昨日比賽有一個小插曲，巴拿馬總教練Luis Ortiz要球員在大比分下還是盜壘，引發球迷激烈討論。黃忠義表示：「（中華隊）當然是不能放，這是國際賽，對方總教練腦袋也很好，知道可以趕快打敗你，一定要拿下。」
不過中華隊接下來還有需要對戰義大利，黃忠義說，中華隊先不要氣餒，抱持著「每場都不能輸」的前提下，還要好好研究他們，把勝利拿下。