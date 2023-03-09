歡迎高雄市訪團　熊本城首度打上「彩帶高」色彩燈

高雄市長陳其邁與議長康裕成率領府會暨產業聯合訪團回訪熊本縣市，熊本市為了歡迎高雄府會訪團的到來，特別在7日、8日晚間在熊本城打上高雄「彩帶高」的「金黃色、桃紅色、綠色、藍色」的燈光，展現雙方之間溫暖且深刻的情誼。陳其邁表示，與熊本的交流已經達到新的層次，是新的城市戰略伙伴關係，將努力促成包機，儘速通航。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁以『打鐵趁熱』為例形容高雄與熊本之間升溫的感情。他代表高雄市民，向熊本表示敬意。因為不管是2016年熊本地震、2021年城中城事件，都是彼此在困難的時候，及時有效的支援。台灣話有句『患難見真友』，就是強調真正的友情會在困難的時候特別彰顯。」
陳其邁也指出，高雄與熊本的交流已經達到新的層次，是新的城市戰略伙伴關係，會進一步的深化彼此的交流跟合作。他細數雙方歷年來，在教育、觀光、文化等領域的豐富合作。展望未來，更以台積電於高雄、熊本設廠為例指出，雙方應加強在半導體、產業轉型及人才培育等層面的合作。
行政暨國際處處長張硯卿表示，除拜訪熊本市府、縣府，深化友好城市關係外，跨局處也安排拜會熊本重要企業株式會社Meistier Corporation、更將參訪熊本城及熊本熊廣場等地，從產業、歷史、觀光等面向，瞭解熊本的發展，為雙方的合作提供更清晰方向。