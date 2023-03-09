台股早盤漲逾60點 軍工、ChatGPT概念股強勢走高
美股昨（8）日漲多跌少，台北股市今（9）日早盤漲逾60點，來到15878點，權值王台積電早盤漲5元，來到526元，漲幅0.5%。其他重要電子股，如聯發科、聯電、台達電走強。今日盤面焦點仍在國防軍工、電動車概念股，ChatGPT概念股紅通通，凌群、祥碩飆漲停。另外，遊戲股也相對強勢。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數8日下跌58.06點，或0.18%，收32798.4點；那斯達克指數上漲45.67點，或0.4%，收11576點；標普500指數上漲5.64點，0.14%，收 3992.01點；費城半導體指數上漲78.97點，或2.67%，收3041.39點。
台北股市今日開高，早盤漲逾60點，來到15878點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到526元，漲幅0.5%。同樣為晶圓代工的聯電漲逾1%，世界先進漲0.4%、力積電漲0.8%。其他重要電子股，如聯發科、旺宏、台達電走強，大立光漲逾1%，其他光學族群也不錯，亞光與今國光漲1%、先進光漲4%。
威盛強攻車用市場今股價飆漲停，同一集團的宏達電漲4%以上，建達漲6%、全達與威鋒電子漲2%。國防軍工概念股表現持續亮眼，寶一漲7%、晟田漲2%，台船、安馳、漢翔漲超過1%。ChatGPT概念股紅通通，凌群、祥碩飆漲停，譜瑞-KY漲5%、信驊漲4%，智原、技嘉、矽力-KY、緯穎、承啓漲1到2%。
今日遊戲股也不俗，華義、鈊象、傳奇、歐買尬、智冠、網龍、橘子漲1到2%。電動車概念股相對強勢，東元、華城、至上漲3到4%，中興電、明泰、明安、世德漲1%。