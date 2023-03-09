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限定版蘭花東京食品展亮相　黃偉哲：有信心打入日本市場

▲台南市長黃偉哲出席東京食品展，帶「台南400－蘭得有心人」限定版蘭花亮相。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲出席東京食品展，帶「台南400－蘭得有心人」限定版蘭花亮相。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／綜合報導

「2023東京國際食品展」3月7日至10日於日本Tokyo Big Sight場館開展，台南市長黃偉哲親率在地業者組團參加，為台灣農產開拓海外行銷通路。此行，黃偉哲特別安排限定蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海到日本亮相，花瓣上獨特的「Tainan」字樣與粉紅愛心，吸引眾人目光，他並強調「很希望、也很有信心能把蘭花打入日本市場」。

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台南睽違三年再次參展東京國際食品展，由市長黃偉哲於帶領9家參展廠商及台南市農產運銷、南瀛農產、台南市各農會、奇美食品、黃金蕎麥等農產台南代表隊，進軍世界三大食品展之一的「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」，向日本市場推廣台南特色。

黃偉哲表示，全世界的蝴蝶蘭有三分之一在台灣，台灣的蝴蝶蘭有二分之一在台南，也就是說，全世界的蝴蝶蘭有六分之一就在台南。

目前台南後壁正舉辦2023台灣國際蘭展，展出的蘭花品種豐富多元。「台南400－蘭得有心人」是由世茂農業生技透過奈米技術噴染，在2023台灣國際蘭展首次曝光，上頭「Tainan」字樣及愛心不僅配合3月14日的白色情人節，也是為了2024台南400所推出的限定色系。


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