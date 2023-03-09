經典賽／中華隊首戰5:12敗給巴拿馬！週五戰義大利贏回來

經典賽／網票選首戰球員「3好3壞」！他全壘打救回中華隊

▲2023棒球經典賽8日登場，中華隊首戰對上巴拿馬，原本外界預期是五五波的戰役，沒想到中華隊最終遭血洗，以5：12慘敗。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲2023棒球經典賽8日登場，中華隊首戰對上巴拿馬，原本外界預期是五五波的戰役，沒想到中華隊最終遭血洗，以5：12慘敗。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）

記者張嘉哲/綜合報導

2023棒球經典賽8日登場，中華隊首戰對上巴拿馬，原本外界預期是五五波的戰役，沒想到中華隊最終遭血洗，以5：12慘敗，中間甚至一度差點被提前結束比賽，讓該場賽事的教練調度、球員表現都獲得極大討論。PTT板上就出現不少票選文章，一共選出本場賽事「3好3壞」的關鍵人物，引起話題。

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在比賽結束後，PTT就有網友貼文表示「雖然首戰被打得咪咪冒冒，我想大家都很難受，但單就這場比賽往正面看，應該也是有好的選手值得稱讚，大家覺得是誰呢？」；而相反的也有貼文提到「想問一下本場賽事的最大戰犯是誰，各種調度失誤、雙殺、奶油手的，請鄉民補充」。

對此，鄉民一共票選出「三好三壞」的關鍵人物，其中表現差強人意，被點名的包括「鄧愷威」，6局上半登板投球，結果第一球就砸在打者身上形成觸身球保送，隨後連投4顆壞球保送，接著對手短打又傳一壘失誤，形成無人出局滿壘，1人次都沒解決就退場，只投7球就讓對手上滿壘，加上先前官辦熱身賽，至今鄧愷威還未在經典賽相關賽事解決打者，身為本屆中華隊投手旅美層級最高、效力舊金山巨人隊2A的鄧愷威繳出這樣的表現，讓球迷超傻眼。

▲2023WBC經典賽中華隊投手鄧愷威控球迷航沒有解決任何一個出局數。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲2023WBC經典賽中華隊投手鄧愷威上場表現失常，僅投七球卻讓對手上滿壘。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
另外則是「高宇杰」遭點名，二局下半短打失利造成隊伍被雙殺，加上漏接外野回傳球，難逃球迷怒火，維基百科還甚至被改稱「奶油王子」；最後則是總教練林岳平，不少人認為整場比賽會輸除了投手狀態都不在線外，教練團的調度也非常有問題，賽後林岳平坦言「首戰輸球最大敗筆是保送偏多，9保送堆壘，形成大量失分，開賽有很大的危機，失分後的投球、控球沒有回穩，是最大失敗因素」。

▲中華隊經典賽總教練林岳平。（圖／葉政勳攝）
▲中華隊經典賽總教練林岳平被指經典賽首戰調度有問題。（圖／葉政勳攝）
至於優良表現的部分，最受網友愛戴的則為「吳念庭」，原本中華隊險些被扣倒，7局下半時攻勢再起，在張育成敲出內野安打後，吳念庭相中93英里的直球，一棒掃出中外野2分砲，成為本屆經典賽首轟以外，還救了中華隊免於「提前結束比賽」的結局。

▲2023WBC經典賽中華隊吳念庭擊出兩分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲2023WBC經典賽中華隊吳念庭擊出兩分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
另外還有「21歲小將鄭宗哲」，經典賽首戰繳出三安打的好成績，其中在5局下半打出深遠飛球，差點形成場內全壘打，雖然最後被外野手美技接殺，不過該球精彩表現人仍然博得滿堂彩；最後則是中職游擊金手套三連霸得主的「江坤宇」，在個人經典賽首秀完全不怯場，展現穩定的守備功力外還貢獻安打，優良表現備受球迷肯定，未來還有兩場賽事可期待。

▲2023WBC經典賽中華隊鄭宗哲表現優異繳出猛打賞。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲2023WBC經典賽中華隊鄭宗哲表現優異繳出猛打賞。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）


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