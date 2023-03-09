經典賽／網票選首戰球員「3好3壞」！他全壘打救回中華隊

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對此，鄉民一共票選出「三好三壞」的關鍵人物，其中表現差強人意，被點名的包括「鄧愷威」，6局上半登板投球，結果第一球就砸在打者身上形成觸身球保送，隨後連投4顆壞球保送，接著對手短打又傳一壘失誤，形成無人出局滿壘，1人次都沒解決就退場，只投7球就讓對手上滿壘，加上先前官辦熱身賽，至今鄧愷威還未在經典賽相關賽事解決打者，身為本屆中華隊投手旅美層級最高、效力舊金山巨人隊2A的鄧愷威繳出這樣的表現，讓球迷超傻眼。
另外則是「高宇杰」遭點名，二局下半短打失利造成隊伍被雙殺，加上漏接外野回傳球，難逃球迷怒火，維基百科還甚至被改稱「奶油王子」；最後則是總教練林岳平，不少人認為整場比賽會輸除了投手狀態都不在線外，教練團的調度也非常有問題，賽後林岳平坦言「首戰輸球最大敗筆是保送偏多，9保送堆壘，形成大量失分，開賽有很大的危機，失分後的投球、控球沒有回穩，是最大失敗因素」。
至於優良表現的部分，最受網友愛戴的則為「吳念庭」，原本中華隊險些被扣倒，7局下半時攻勢再起，在張育成敲出內野安打後，吳念庭相中93英里的直球，一棒掃出中外野2分砲，成為本屆經典賽首轟以外，還救了中華隊免於「提前結束比賽」的結局。
另外還有「21歲小將鄭宗哲」，經典賽首戰繳出三安打的好成績，其中在5局下半打出深遠飛球，差點形成場內全壘打，雖然最後被外野手美技接殺，不過該球精彩表現人仍然博得滿堂彩；最後則是中職游擊金手套三連霸得主的「江坤宇」，在個人經典賽首秀完全不怯場，展現穩定的守備功力外還貢獻安打，優良表現備受球迷肯定，未來還有兩場賽事可期待。
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