經典賽／對台灣棒球印象？日學生「直吐1句」 網哀認了
2023棒球經典賽（WBC）中昨（8）日晚間中華隊對戰巴拿馬，可惜以5:12比分慘敗，令台灣球迷相當震驚。有網友翻出日本YouTuber在2019年所拍攝的街訪影片，其中一位日本高中生在談到對台灣的印象時，先是提到台灣籍職業棒球手王柏融，接著驚吐一句「台灣棒球很弱」，引起熱議。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，表示日本YouTuber團體「Dsaki」2019年曾發布一支街訪日本男性對台灣印象的影片，其中一組受訪者是兩位高中生，一位立即回答在北海道日本火腿鬥士效力的王柏融，當主持人讚賞台灣人在日本也有活躍表現時，另一名則直接回覆「（台灣）棒球很弱」。
該則影片在這次經典賽後再次被翻出，眾人對這樣的言論難以反駁，「弱是個優點，才有進步空間，謝謝讚美」、「很好，謝謝你覺得台灣很弱，強的是啦啦隊」、「這圖好一陣子了吧，現在是超弱好嗎」、「太誠實XDDDD」、「出過郭泰源、王建民沒錯，但平均水準就真的人家強啊！國家又不挺」、「以後就會只對啦啦隊有印象了」。
該影片也湧入台灣網友留言：「就真的很弱啊，日本高中生太中肯了，台灣要多加油」、「演算法又帶我回顧影片了」、「朝聖簽到」、「朝聖推」。