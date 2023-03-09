足球／連2年16強！PSG遭痛宰 梅西、姆巴佩搭檔無緣歐冠
歐冠16強戰第二回合，拜仁慕尼黑在主場迎戰巴黎聖日耳曼，Eric Maxim Choupo Moting、Serge Gnabry分別破門，終場以總比分3:0晉級，而梅西(Lionel Messi)和姆巴佩(Kylian Mbappe)則又一次倒在了同一個地方。
記者黃建霖/綜合報導
此役是梅西生涯第150場毆冠先發，但今天他和姆巴佩都被牽制，沒有什麼發揮機會，只能看著球隊在下半場遭人痛宰。PSG的防守一直有很大的問題，總計本屆毆冠6場小組賽和2場淘汰賽，他們都有丟球，是唯一達成此尷尬紀錄的球隊。
梅西連續3個賽季止步歐冠16強，去年PSG遭到皇馬逆轉；在2020-21賽季，他當時人還在巴塞隆納，老東家則是以2:5的總比分遭到PSG淘汰。
PSG這幾年不考慮化學效應、毫無來由的堆疊巨星陣容，最終的結果是讓人失望的。在歐冠賽程結束後，球隊接下來將專注於法甲聯賽上，但今年夏天他們可能會有人事上的震動。
姆巴佩受訪時坦言自己十分失望，雖然會努力繼續前進，但也認為球隊目前的陣容已到極限，「我們並沒有錯過太多機會，他們是一支偉大的球隊，是一支為贏得歐冠而打造的球隊。我此前說過，我們將竭盡全力，但這就是我們的極限了。事實就是這樣，這就是事實。」