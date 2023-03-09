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死亡率未降！提高疫苗接種率　李秉穎曝解方

▲今（9）日ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎指出，現在最令人擔心的是死亡率持續維持在一個水平，很大一部分都是未曾接種疫苗的族群，他也提出解方。（圖／嘉義縣政府提供）
▲今（9）日ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎指出，現在最令人擔心的是死亡率持續維持在一個水平，很大一部分都是未曾接種疫苗的族群，他也提出解方。（圖／嘉義縣政府提供）

記者許若茵／台北報導

新冠肺炎疫情進入尾聲，今（9）日ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎指出，現在最令人擔心的是死亡率持續維持在一個水平，很大一部分都是未曾接種疫苗的族群，他也提出解方。

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今李秉穎接受廣播節目專訪時評估，指揮中心若要解散，「慢慢地，可能不是很快」，解散指揮中心前要先讓新冠肺炎法定傳染病等級降級，而降級代表新冠肺炎嚴重程度流感化、如同感冒。

「但是比較讓人擔心的是死亡率一直維持在一個水平！」李秉穎憂心，現在每天都仍有一些死亡個案，政府才會希望透過「疫苗+1」活動，催打出從未接種過疫苗的人，「至少打一劑疫苗也比沒打過疫苗好，才能完全放心不必再一直積極防疫」。

李秉穎進一步指出，死亡族群中，很大一部分是未接種過疫苗的人，對已接種過疫苗者，接種追加劑效益可能不是很大，但對於完全沒有打過新冠疫苗者，感染非常危險，「那個族群是我們最頭痛的，因為不管是什麼疫苗，都無法用強制力要你非打疫苗不可」，台灣是民主國家，仍要尊重個人意願。

李秉穎分析，民眾不願意接種疫苗，可能是因為認為新冠疫情不嚴重、不需要打疫苗，或者是存僥倖之心，或認為疫苗不安全，這些都是最常見的原因。

李秉穎也透露，他曾於會議中提出，可讓民眾就醫時，插入健保卡，就可以顯示還有哪些疫苗沒打，請醫師勸進施打，但問題是疫苗接種資料庫與各醫院電腦系統無法立即連線，這是軟體問題，若有一筆好的經費，讓這些重要疫苗納入資料庫，這會是一個好的辦法提高接種率。

至於仍有部分民眾擔心疫苗安全不願接種，政府是否該強制接種，李秉穎提醒，這是可以討論，但需要共識，因為會引起不同意見，台灣必須要有朝野共識才能做。

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