竹聯幫「170位旗袍妹」來自這公司！她爆6大咖藝人也在場
竹聯幫明仁會日前舉辦春酒，豪砸400萬元包下北市大直萬豪酒店5樓議會廳，席開超過80桌，其中令人吸睛的是，現場還邀請至少170位「旗袍辣妹」列隊迎賓，照片在社群瘋傳以外，還引起警方的關注。如今，有消息指出這些旗袍辣妹的薪資以及入選資格，其背後籌備的公司也引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，原本明仁會安排旗袍辣妹在1樓排排站迎賓，打算讓道上兄弟猶如走「星光大道」般風光進場，不過此舉讓中山分局長陳金城震怒，在當天提前率隊前往部署，揚言「他們站出來，我一定翻臉！」最後雙方協調旗袍辣妹才改回在樓上迎賓接客。
消息曝光後，資深媒體人黃揚明貼出友人傳來的招募資訊，表示這些旗袍辣妹一定要有163公分以上，3.5小時領3200元、165公分以上加300元，工作時間為五點半到晚上九點，換算下來時薪平均為900元至1000元不等。假設在場170名旗袍辣妹身高都在165公分以上，那當天光是請辣妹就要花約59.5萬元，但加上請辣妹的「妹頭」肯定另外要抽佣，因此估計預算高達百萬，場面確實氣派。
而根據《三立新聞網》報導，這批旗袍辣妹都是「君玲人力公關服務團隊員工，平均身高在165公分以上」，不管客戶需要多少人，該公司都能找齊，堪稱全國首屈一指的人力仲介公司，然而對於明仁會春酒引發社會議論，負責人劉君玲拒絕發表意見，不過卻有在臉書上分享春酒花絮跟自拍照，坦言現場除了170位辣妹，還有8名小幫手，所以當晚春酒其實是請了178人，現場甚至還有王陽明、蔡詩芸、許維恩、謝和弦、高爾宣、賴偉銘等藝人到場，稱「唯有君玲能超越君玲，一直被模仿從未被超越」。