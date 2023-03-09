比Kuga便宜16萬！MG推大馬力四驅新車　但這一點讓人卻步

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HS 2.0T AWD旗艦版採用MEGA Tech 2.0T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，搭配MEGA Tech 6速DCT濕式雙離合器變速箱，最大馬力223ps /5300rpm、最大扭力為37.8kgm/2000~4000rpm，能源局公布平均油耗為10.1km/L（市區油耗為7.9 km/L、高速油耗為12.01 km/L）。
在車身尺碼上，HS 2.0T AWD旗艦版與1.5車型相同，最大賣點除了價格外就是AWD四輪驅動，車廠指出可於0.1秒內自動智慧切換前輪驅動或四輪驅動模式，提供電掣白、風馳紅以及掠影黑三車色選擇，單一車型售價106.9萬元。官網即起開放線上訂車，預計6月首批交車。
同級競爭對手規格比一比
至於被視為HS 2.0T同級競爭車款的Ford Kuga ST-Line 2023年式售價來到122.9萬元，採用2.0升渦輪增壓汽油動力，搭配手自排8速變速系統，最大馬力250hp/5500rpm、最大扭力38.7kgm/3000rpm，平均油耗為12 km/L（市區油耗為9 km/L、高速油耗為15 km/L）。
在HS 2.0T AWD旗艦版發表前，Ford Kuga ST-Line一直被視為200匹馬力以上的高CP值休旅車款，以250匹馬力、122.9萬元售價換算，平均一馬力為4916元。但HS 2.0T AWD最大馬力223匹、106.9萬元售價，換算下來平均一馬力為4793元，馬力／售價CP值比Ford Kuga ST-Line略高。
下半年MG還有新車可期
MG Taiwan也同時宣布，MG每年將持續推出1款全新車型，透露今年下半年將導入主流級距全新車款，也正緊密協調中華汽車提高生產產能，預計6月起每月交車量將突破1000輛大關，全力縮短已下訂車主候車時間，目標要帶動今年全品牌年銷量達1.2萬輛。
HS 2.0T AWD旗艦版新車上市訊息，高CP值車價策略再度讓車迷熱烈討論，紛紛在車友版臉書社團留言，「真香」、「這價格又打趴一堆車了」、「這價格真的可以，只是1.5已經在我家了！」。不過，HS 2.0T AWD旗艦版10.1km/L的平均油耗也讓部分車迷聞之生怯，「這油耗…是所有四驅休旅最後一名了吧」、「不在乎 稅金跟很慘的油耗的人可以考慮了」。