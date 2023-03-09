WBC經典賽「真的好想贏韓國」10年了！徐展元：影響很大
第五屆世界棒球經典賽（WBC）昨（8）日晚間7點開打，台灣首戰對上巴拿馬以5：12慘敗，總教練林岳平賽後也表示：「輸球最大敗筆是保送偏多，9保送堆壘，形成大量失分。」坦承投手表現欠佳。而曾在2013年WBC「中韓大戰」淚灑主播台、大喊：「好想贏韓國！」的體育主播徐展元近日就在臉書回顧10年間的轉變，忍不住直呼：「對我的人生影響很大」。
記者郭佩蓉/綜合報導
「真的好想贏韓國」這句話十年了！主播徐展元近日在臉書發文，表示他在2013年3月5日的WBC世界棒球經典賽「台韓戰」哭喊這句話以後，他的人生有很大的影響，他回憶這10年之間，「身邊有了愛妻，曾在創主場與網路轉播台先驅的Lamigo TV播報5年，擔任博斯無限台長，到學校、企業演講，主持各式活動，代言多款電玩手遊，參與收視率很高的《全明星運動會》，入圍金鐘獎，接下來準備到世界各國旅遊」，當時讓他萬分椎心痛苦的「遭遇」，如今都往「好的方向」改變、發展。
徐展元說，當年中華隊的主力戰將王建民、彭政閔、高志綱、張建銘現在都已成為中華隊教練，「小小郭」郭泓志也開創出另一番天地；而當時與他一起播報的球評楊清瓏，現在也成為中華職棒聯盟秘書長，「十年之前你們在做什麼呢？這十年你們過得開心嗎？覺得這十年來自己的人生有成長進步嗎？相信不管幾個十年，大家都會持續力挺台灣的棒球！讓我們一起幫本屆中華隊加油吧」。
此外，他表示，今年經典賽的A組預賽，是5隊取2隊晉級前8強，若台灣想要贏韓國，就必須要先晉級，同時在B組的韓國也晉級，才有機會對上。回顧2013年WBC經典賽中韓大戰，當時中華隊頂著對韓國6連敗的壓力，在八局下半以2比0領先韓國，豈料比賽快結束時竟遭到韓國逆轉，最後以3：2飲恨輸球，當時的播報員徐展元也淚灑主播台，邊拭淚邊哭喊：「真的好想贏韓國！」因此爆紅。