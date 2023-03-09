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上榜沒好下場？胡潤百富榜如成殺豬榜　富豪紛紛鋃鐺入獄

▲中國首份財富排行榜《胡潤百富榜》自199年發布以來，上榜的富豪紛紛傳出被捕消息，讓外界稱為是「殺豬榜」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國首份財富排行榜《胡潤百富榜》自199年發布以來，上榜的富豪紛紛傳出被捕消息，讓外界稱為是「殺豬榜」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

由獨立研究員胡潤（Rupert Hoogewerf）在2009年時所發佈的中國首份財富排行榜《胡潤百富榜》，但這份榜單後來似乎成了中國富豪的「殺豬榜」，許多中國富豪在登上榜單後就遭到抓捕入獄，其中還包括三度登上榜單寶座的國美電器創始人黃光裕。過去還有媒體譏稱，中國富豪成為了最危險的職業之一。

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美國國務院前中國政策顧問余茂春先前參加美國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）的聽證會食，曾表示「在美國，人們為那些躋身《富比世》億萬富翁名單的人喝采，但在中國，成為胡潤百富榜上的一員，就可能被當權者加入打擊的清單中。」

過去美國《大西洋月刊》2013年曾經稱，對於世界上多數國家和地區的富豪來說，能夠登上《富比世》富豪排行榜，可說是莫大的榮耀。但在中國卻是恰恰相反，就像被列入了「殺豬榜」，不會有好下場。

其中曾經三度登上《胡潤富豪榜》榜首的中國國美集團創辦人黃光裕，是中國市場經濟初期首批成功的企業家之一，他在2004年時以105億人民幣（約台幣463億元）的身家成為中國首富，2005年蟬聯寶座，雖然2006年、2007年排名下滑，但又在2008年時重回首富寶座。

但再度成為中國首富後的短短1個月的時間，黃光裕因涉嫌賄賂、非法經營、內幕交易等罪行遭到逮捕，並被判處14年有期徒刑，2020年6月獲假釋，在2021年2月正式出獄。

▲中國國美電器創始人黃光裕三度登上《胡潤百富榜》，卻遭逮捕鋃鐺入獄。（圖／翻攝自財新網）
▲中國國美電器創始人黃光裕三度登上《胡潤百富榜》，卻遭逮捕鋃鐺入獄。（圖／翻攝自財新網）
2009年，深圳首富黃茂如，因涉及大陸首富黃光裕一案，遭警方帶走的消息，當時就有中國媒體報導指出，胡潤百富榜成為殺豬榜，10年49名億萬富豪出事，這次又被驗證。

而胡潤研究所也曾4度發布《中國富豪特別報告》，其中顯示在1999年到2015年，17年內有3087名企業家登上《胡潤百富榜》，但其中有35人被列為「問題富豪」，約佔榜內總人數1.1％，破壞社會主義市場經濟秩序、貪汙賄賂和侵犯財產是3大主因。

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