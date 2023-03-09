上榜沒好下場？胡潤百富榜如成殺豬榜　富豪紛紛鋃鐺入獄

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過去美國《大西洋月刊》2013年曾經稱，對於世界上多數國家和地區的富豪來說，能夠登上《富比世》富豪排行榜，可說是莫大的榮耀。但在中國卻是恰恰相反，就像被列入了「殺豬榜」，不會有好下場。
其中曾經三度登上《胡潤富豪榜》榜首的中國國美集團創辦人黃光裕，是中國市場經濟初期首批成功的企業家之一，他在2004年時以105億人民幣（約台幣463億元）的身家成為中國首富，2005年蟬聯寶座，雖然2006年、2007年排名下滑，但又在2008年時重回首富寶座。
但再度成為中國首富後的短短1個月的時間，黃光裕因涉嫌賄賂、非法經營、內幕交易等罪行遭到逮捕，並被判處14年有期徒刑，2020年6月獲假釋，在2021年2月正式出獄。
2009年，深圳首富黃茂如，因涉及大陸首富黃光裕一案，遭警方帶走的消息，當時就有中國媒體報導指出，胡潤百富榜成為殺豬榜，10年49名億萬富豪出事，這次又被驗證。
而胡潤研究所也曾4度發布《中國富豪特別報告》，其中顯示在1999年到2015年，17年內有3087名企業家登上《胡潤百富榜》，但其中有35人被列為「問題富豪」，約佔榜內總人數1.1％，破壞社會主義市場經濟秩序、貪汙賄賂和侵犯財產是3大主因。