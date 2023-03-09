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指綠「誠信條款」是選戰策略　曾銘宗：不重視世代交替？

▲針對民進黨中執會通版通過「誠信條款」，表明不建議現任議員參與立委選舉，曾銘宗今受訪質疑，難道民進黨不重視世代交替？（圖／國民黨提供）
▲針對民進黨中執會通版通過「誠信條款」，表明不建議現任議員參與立委選舉，曾銘宗今受訪質疑，難道民進黨不重視世代交替？（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

民進黨昨召開中執會，黨主席賴清德提出「誠信條款」，表明不建議現任議員參與立委選舉。消息一出，也被外界質疑是民進黨版的「大局條款」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（9）日受訪說，該條款是操作議題、選戰策略，並質問民進黨難道不重視世代交替？

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2024大選步步進逼，民進黨昨舉行中執會，通過成立「2024大選提名策略小組」，賴清德於會中指出，「不建議現任議員參與立委選舉，但若是艱困選區，或該區沒有民進黨立委除外」。據轉述，賴清德表示，建議現任議員不參選立委，這對民進黨加分，因現任議員恐會有負選民所託，通過的是原則性宣誓，且對黨來說有更長遠的目的。 

談及此事，曾銘宗今受訪指出，該條款有其策略性，盼屆時可操作很多市議員選立委，「大局條款」是一個操作議題、選戰策略。他強調，國民黨要呼籲民進黨，難道就不重視世代交替？過去民進黨不管是市議員或立委，烙跑的案子班班可考，到時他們也會提出檢驗。

至於國民黨昨舉行中常會，國民黨秘書長黃健庭表示，國民黨主席朱立倫未將自己納入2024總統民調。是否有利國民黨整合？曾銘宗表示，黃健庭代表黨中央開記者會，他的發言都尊重，也尊重朱立倫決定，國民黨到時會有公開透明機制，並選出最強候選人。

不過，媒體追問，中常會若決議採徵召，鴻海創辦人郭台銘也是人選之一，將跟新北市長侯友宜一戰？曾銘宗直言，這個問題有陷阱，黃健庭說到時會徵選出最強候選人，期盼能夠徵召不要初選，但誰有資格參加徵召與初選，並沒有講很清楚，無法回答假設性問題。

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