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印尼新住民丁安妮當講座導師　鼓勵女性勇敢築夢

▲丁安妮擁有四張丙級技術士證照，強調婦女要充實自己做好準備。（圖／移民署）
▲丁安妮擁有四張丙級技術士證照，強調婦女要充實自己做好準備。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

每年3月8日是國際婦女節，新住民女性在台灣落地生根，對台灣社會各行各業及家庭經營付出與貢獻不容忽視。來自印尼的丁安妮在年少時勇於探索未知，來台工作旅途中，勇敢逐夢，找到未來的另一半，還在台灣找到傳遞母國文化的使命，繼續發光發熱。

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來台超過22年的新住民丁安妮在8日來到移民署北區事務大隊台北市服務站舉辦的「新住民家庭教育暨法令及多元文化宣導活動」，分享來台工作並且成為台灣媳婦的生命故事，鼓勵新住民一同造夢、築夢、追夢。

有句話說，認真工作的女人最美，安妮在2001年來台擔任看護時，照顧爺爺無微不至，家屬對於安妮的工作態度讚譽有加，安妮工作時的熱忱與笑容，特別吸引了當時家屬中的孫子目光。

安妮回想，當時爺爺的孫子先是以探望親人的名義，時常帶一些吃的跟喝的給安妮，接著，孫子開始帶蛋糕幫安妮慶生，最後甚至請人代班照顧爺爺，只為了和安妮去看場電影。這位為了追求她而勤勉不懈的孫子，成為安妮現在的先生。

▲丁安妮(左)在教育上尊重女兒(右)的想法。（圖／移民署）
▲丁安妮(左)在教育上尊重女兒(右)的想法。（圖／移民署）
不過，安妮是虔誠的伊斯蘭教徒，只能和伊斯蘭教徒結婚，這個堅持在兩人的感情路上起了波瀾，但也在先生改信伊斯蘭教時，得到可以成婚的認可。後來，安妮在工作期滿選擇在台灣居住，由原本爺爺的看護轉換為爺爺的孫媳婦。

問起與先生的相處，安妮笑著說，先生之前是軍人，對生活習慣有自己的堅持，像是一開始看不習慣她綁鞋帶太隨興、或是晾衣服的方式不同，都會一邊碎念，一邊用自己的方式整理好，宛如帶兵。看似在抱怨，但安妮「以柔克剛」的高EQ，以甜美的聲音回應，因此兩人的感情一直都很好，羨煞旁人。

女兒出生後，安妮就會跟女兒說印尼母語，也喜歡一起去印尼餐廳享用美食，耳濡目染下，女兒自然而然了解媽媽母國文化，在學校驕傲的用印尼語的apa kabar（你好）跟同學打招呼。女兒最喜歡的料理是印尼的雞肉沙嗲，現在也成為一個擁抱不同文化的新二代，具有兼容並蓄的時代新力量。

安妮提到，當她遇到低潮時，會靜下心來讀古蘭經，或與家人聊天，帶來力量，是讓心情愉快的小撇步。如今中文相當流利的她，在小學擔任印尼語老師，同時在報章雜誌擔任印尼語編譯，也是廣播節目的主持人，曾經獲得廣播金鐘獎。安妮的經歷，展現了築夢的美麗，鼓勵新住民雖身在異國，仍要勇敢追逐自己的夢想。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，台灣相當重視新住民及其子女培育，「新住民二代之新光閃閃親善大使2.0培力計畫」報名至3月20日截止，歡迎現居雙北地區、就讀高中職或大專院校在學學生之新住民子女報名。計畫簡章及更多資訊，請搜尋台北市服務站官方網站或點擊連結報名

▲移民署北區事務大隊台北市服務站舉辦「新住民家庭教育暨法令及多元文化宣導活動」，前排右六為丁安妮。（圖／移民署）
▲移民署北區事務大隊台北市服務站舉辦「新住民家庭教育暨法令及多元文化宣導活動」，前排右六為丁安妮。（圖／移民署）

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