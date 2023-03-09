工地地下水回收再利用 高市52處工地設置取水點供取用
高市府工務局因應夜間減壓供水，特別協調高市建築工地提供地下開挖抽取之地下水，並建置多達52處取水點，預估每日可供給達4,539噸水量，工務局將與相關公會持續滾動式清查以擴增取水點，供民眾及各公家機關取用，副市長林欽榮今(9)日在視察工務局養工處派遣水車取水並進行植栽澆灌作業情形時也希望從公部門帶頭作起，以穩定枯水期間公共用水。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局提醒民眾，高雄地質大多屬於砂土及沉泥互層，出水量較少，只能作為不接觸身體的清洗用、澆灌與消防使用，不可作為飲用水或接觸身體之用水，鼓勵市府各單位及市民朋友，可至設有取水點之工地取水使用，除可節省自來水使用及水費開支外，亦可善用地下水資源，以達環保、節能、永續之目的。
林欽榮表示，由於水情日益吃緊，市府工務局已清查市轄深開挖建築工地353處，可提供次級用水之建案共計52處，考量進行連續壁工程時，需要降低地下水位以維持土壓平衡，故抽取出的地下水仍可再利用，除供工地抑制揚塵外，亦可供消防局消防用水、養護工程處市區綠化植栽澆灌等公部門使用，同時也可就近提供民眾取用，作為家中洗掃、沖廁之所需，減省自來水用量。
林欽榮也期盼能從公共需求水量較大的養工處帶頭做起，善用營建工地地下水資源，以增加自來水調度量能，工務局建管處已將取水地圖網頁版連結公布於官方網站上，同時完成取水Google Map地圖建置，後續亦將再建置取水地圖APP，便利民眾即時查詢使用。
高雄市營造業及不動產公會的響應配合，目前已於高市52處建築工地完成設置次級用水免費取水點，工務局將與相關公會持續滾動式清查以擴增取水點，國家住都中心除已於左營區崇實社會住宅建築工地設置取水示範點，後續於岡山區、鳳山區、三民區等社會住宅建築工地，也將提供次級用水。