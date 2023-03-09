新住民奮發向上三年　考取美容乙級證照、申請獎勵金

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黃蓉說，在新住民LINE群組中得知南投縣服務站舉辦新住民證照獎勵金說明會的消息，便馬上報名，還在會上聽到乙級證照可以申請獎勵金新台幣1萬5千元，讓她感到很驚喜，希望新住民朋友們知道我的奮鬥史可以受到激勵，不要害怕失敗。
移民署為鼓勵新住民參加技術士技能檢定取得證照，培養新住民增加社會競爭力，自今(112)年2月20日起至3月20日止，辦理「111學年度新住民與其子女培力及獎助(勵)學金計畫」，其中的「新住民證照獎勵金」獎項每年皆吸引眾多新住民諮詢及申請。新住民凡持有最近3年內(109、110或111年度)勞動部製發之甲、乙、丙或單一級別「中華民國技術士證」，可自行登入新住民及其子女培力與獎助(勵)學金系統（https://sp.immigration.gov.tw）報名，下載填妥之申請表簽名後，連同應檢附文件，於報名截止日3月27日前，掛號寄至移民署。南投縣服務站為了讓轄內新住民清楚了解申請證照獎勵金的條件及方式，特舉辦本次說明會，並於會後協助不諳電腦使用方式的新住民完成線上申請程序。
南投縣服務站站主任蔡崇富表示，鼓勵新住民朋友精進自我，考取勞動部技術士證照後踴躍申請，相關報名資訊刊登於移民署全球資訊網(https://www.immigration.gov.tw)與新住民培力發展資訊網(https://ifi.immigration.gov.tw)，如有相關問題，可洽專案服務電話:(02)23889393分機2548、2549、2579、2604、2605或2606。