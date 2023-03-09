今日廣場》張宇／賴清德應尊重真正的「黨意」

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在這之前，我們先來看看國民黨近期由台北市議員徐巧芯打頭陣的「世代交替」，包括徐弘廷、鍾沛君、李柏毅、游淑慧等青壯世代接連響應，站出來挑戰黨內現任立委。他們的訴求很簡單，「讓新舊世代輪替機制正常化，進行公平的初選」，希望革新國民黨老人權貴政治，並由老立委進行經驗傳承，輔選出色的市議員參選立委。徐巧芯的敢言衝撞是為了翻轉國民黨，還是為了個人私利，或許只有她自己知道，但不少支持國民黨的年輕人並不認為這些議員轉戰立委是「落跑」，對「世代交替」樂觀其成，可見這是大勢所趨。
民進黨作為年輕改革形象鮮明的政黨，過去向來強調公平競爭，黨內初選機制明確，沒有先來後到、保障現任的問題，有需要就進行初選民調。2019年初，民進黨為了總統大選的候選人上演了一場沒有人預料到的黨內初選，就是因為賴清德跳出來挑戰欲尋求總統連任的蔡英文，儘管最後賴「造反失敗」，但過程中民進黨中央並未「保障現任」，該有的初選、辯論一樣都沒少。時間來到了2023年，黨主席換成了賴清德，民進黨的決策機制卻「倒退嚕」，賴作為曾經「挑戰現任」的過來人，現在卻以影響社會觀感為由，推出民進黨版的「現任條款」，黨內向來重視的民主價值被拋諸腦後。更重要的是，選舉最重要的是派出最強的人選，賴清德此舉對民進黨的發展百害無一利。
就像知名網紅胡采蘋在粉專《Emmy追劇時間》所說的，這項決議「很瞎」，如果真要為了議員落跑，這些規定老早就要公布，以後大家要選立委之前就先棄選議員，但事前沒有講，現在突然公布，有違公平原則。另外，所謂的「艱困選區」如何判定？由誰判定？這些都沒有說清楚，結果就是黨中央的意志凌駕於一切，不用管民調，不用提名最有民意基礎、最有實力的人，如此一來，恐怕讓民進黨與民意越走越遠。更何況民進黨在台北市幾位立委，包括吳思瑤、何志偉、高嘉瑜都是議員轉戰立委，事實證明，「回歸民調」才是勝選方程式。
賴清德在本次民進黨主席補選前，曾在「向黨員報告－政見發表會」青年場宣示，2024地方立委和不分區席次，一定會有公平的初選，沒有保障現任，若不分區沒做好，也不一定能在安全名單。不到兩個月，就上演「賴清德打臉賴清德」的戲碼，當初定調的「公平初選」不見了，一句「我們有更長遠目的在」，不顧黨內其他派系反對，堅決一意孤行，最後無異議通過。決策過程充份反映出賴清德專斷獨行的政治性格，更讓人好奇的是賴口中的「目的」究竟是什麼？不知道賴主席能否跟大家說清楚？無論賴的盤算是什麼，唯有讓「黨意等於民意」，才是民進黨能在2024大獲全勝的關鍵。
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