Jennie「驚喜同框」小松菜奈！網見美照喊：GD前女友合體
有「人間香奈兒」之稱的南韓女團BLACKPINK成員Jennie近日帶傷出席23FW巴黎時裝周的Chanel香奈兒時裝秀，而日本「厭世臉」女星小松菜奈也帶著結婚一年多的老公菅田將暉甜蜜現身。不過令人意外的是，Jennie昨（8）日在IG PO出與小松菜奈臉貼臉的合照，立刻掀起網友熱議：「GD前女友合體」、「哇！世紀大合體」、「這組合絕了」。
記者郭佩蓉/綜合報導
Jennie日前運動不慎跌倒撞傷眼睛，眼下貼著OK繃出席時裝周，不過受傷並不影響她的好心情，昨日開心地在IG更新多張美照，表示：「Bravo！很開心能夠看到如此浪漫的一場秀，給Chanel一個大擁抱。」其中一張是和小松菜奈臉貼臉的合照，只見她俏皮的眨起左眼，小松則是吐舌頭比YA，兩人感情似乎不錯，讓大批網友陷入瘋狂，「兩位美女」、「權志龍的兩任前女友」、「GD前女友合體」、「哇！世紀大合體」、「這組合絕了」、「我龍的前任們」、「同框很不錯」、「GD快看」、「都好美啊」、「期待好久了」。
Jennie合體小松一事曝光後，立刻引起網友熱議。原來，兩位1996年出生的女星都曾和南韓天團BIGBANG成員GD（權志龍）傳緋聞。小松菜奈2016年與GD因為合作雜誌拍攝傳緋聞，私密照更因為GD私人IG帳號遭盜而外洩，兩人甜蜜約會、十指緊扣甚至入浴泡澡的畫面皆流出，不過雙方當時都沒有承認戀情。
Jennie和GD則是在2021年傳出緋聞，韓媒《Dispatch》甚至報導兩人在2020年便交往，女方還會到GD位於首爾的家約會，直到後來傳出分手消息。如今Jennie和BTS（防彈少年團）成員V爆熱戀，親密合照也被流出，而小松則是在2019年菅田將暉交往、並於2021年結婚，受到大批網友祝福。