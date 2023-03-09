解封旅遊潮帶動歐美日經濟成長　5大產業後市看俏

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國泰證券認為，美國市場經濟回溫首先可從就業結構轉變看出端倪，根據美國勞工統計局指出，1月份非農業就業總人數大增逾51萬人，大多集中在休閒產業、飯店、專業和商業服務等領域，當科技和工業部門面臨裁員風險，旅遊、餐飲及交通等服務業相關產業卻產生大量人才需求，此種美國整體就業結構的變化，不僅打破市場預期，也使得美國失業率微幅下降，經濟呈現回溫的趨勢。
由於經濟逐漸回溫，國泰證券建議投資人可多留意股、債市場的變化，以股市而言，上述歐、美及日本等成熟市場仍屬核心資產的配置，美國股市表現可望領先歐元區、英國及其它市場，而再細分至債市方面，根據2月公開數據顯示，美國公債殖利率再度飆升，10年期公債殖利率創下今年新高，建議投資人可參考具備防禦性特色，且評比較佳的「投資等級債」相關標的，不失為較穩健的投資布局。
綜觀2023上半年全球股市仍屬震盪走勢，國泰證券提醒投資人進軍金融市場投資布局時，除了需關注全球政經局勢的變化，在面對投資市場出現投資契機時，也應謹慎評估個人風險屬性。而當全球市場震盪劇烈時，建議投資人可適時運用「長期投資」來避免短期波動的風險，其中，投資人可透過具有長期投資特點的「定期投資」方式布局。