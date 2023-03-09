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解封旅遊潮帶動歐美日經濟成長　5大產業後市看俏

▲疫情解封，旅遊需求逐漸復甦，可望帶動消費及經濟成長，其中5大焦點產業包括能源、金融、工業、資訊科技、非核心消費受關注。（示意圖／NOWnews資料照片)
▲疫情解封，旅遊需求逐漸復甦，可望帶動消費及經濟成長，其中5大焦點產業包括能源、金融、工業、資訊科技、非核心消費受關注。（示意圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

隨著疫情解封，海內外旅遊需求逐漸復甦，可望帶動全球消費及經濟成長。除了旅遊商機外，法人觀察，受景氣循環影響之相關產業，如「能源」與「金融」等相關產業，伴隨上半年景氣微復甦的趨勢，有望帶動正向成長。此外，受惠於國際會議題材，如MWC世界行動通訊大會等，使得國際級新產品與獨特技術受注目，建議投資人可關注如「工業」、「資訊科技」與「非核心消費」（奢侈品、汽車、家電）等產業。

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國泰證券指出，目前影響市場的關鍵因素為美國聯準會（Fed）利率政策的轉變，由於美國通膨已從高點滑落，使Fed升息步調放緩，儘管通膨降溫速度不如預期，市場仍認為Fed升息循環將接近尾聲；以產業角度來看，在通膨降溫且升息腳步趨緩下，受景氣循環影響的產業表現將有望回溫，因此，針對歐洲、美國、日本等成熟國家市場，抱持「正向」看法。

▲投資市場氣象圖。（圖／國泰證券提供）
▲投資市場氣象圖。（圖／國泰證券提供）
國泰證券認為，美國市場經濟回溫首先可從就業結構轉變看出端倪，根據美國勞工統計局指出，1月份非農業就業總人數大增逾51萬人，大多集中在休閒產業、飯店、專業和商業服務等領域，當科技和工業部門面臨裁員風險，旅遊、餐飲及交通等服務業相關產業卻產生大量人才需求，此種美國整體就業結構的變化，不僅打破市場預期，也使得美國失業率微幅下降，經濟呈現回溫的趨勢。

由於經濟逐漸回溫，國泰證券建議投資人可多留意股、債市場的變化，以股市而言，上述歐、美及日本等成熟市場仍屬核心資產的配置，美國股市表現可望領先歐元區、英國及其它市場，而再細分至債市方面，根據2月公開數據顯示，美國公債殖利率再度飆升，10年期公債殖利率創下今年新高，建議投資人可參考具備防禦性特色，且評比較佳的「投資等級債」相關標的，不失為較穩健的投資布局。

綜觀2023上半年全球股市仍屬震盪走勢，國泰證券提醒投資人進軍金融市場投資布局時，除了需關注全球政經局勢的變化，在面對投資市場出現投資契機時，也應謹慎評估個人風險屬性。而當全球市場震盪劇烈時，建議投資人可適時運用「長期投資」來避免短期波動的風險，其中，投資人可透過具有長期投資特點的「定期投資」方式布局。


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