ChatGPT夯／職場AI浪潮　人力銀行點名5年內易被取代職務

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾文雄指出，聊天機器人在科技的運用上，不斷的透過機器學習的架構，持續精進智慧跟回答的精準度，也因此像比較容易被取代的就是客服人員，其中包含了不管是一般公司的語音服務中心，或是一般公司的電話系統，回答可能都可以透過線上，又不管是語音或是文字，都可以越來越精準地回答。
不只是線上的客服服務已經常見運用AI機器人，連佔據大部分民生開銷的飲食也見得到它們的身影。以連鎖速食龍頭麥當勞為例，全自動化的點餐機台搭配電子支付、信用卡連線系統，也正改變第一線的服務模式，各店點比起以往可能多達4至5個點餐櫃檯，如今僅剩下1個，第一線的服務人力配置已經產生改變。
除此之外，到餐廳內用餐，也不少見AI機器人提供各式服務。鍾文雄舉例，在台灣的火鍋店，還有中式餐廳、西式餐廳，送菜機器人也已經出來了，送菜基本上就是由機器人幫你送菜，服務人員只是把餐點，從機器人端到你的桌子面前而已，「所以我們在看，很多AI機器人的產生，在第一線的客服人員，還有就是像端菜的服務人員，這個職缺數也會被取代。」
要如何避免被AI浪潮席捲，進而失去工作，鍾文雄以證券交易員為例，提供第一線勞工轉型契機，由於網路的發達，證券交易已經全面改為線上，台灣的證券交易員也都開始逐漸轉型變成理專，從長期來看，不能夠被取代的像是保險顧問，「他可能需要對你個人的資金、需求，還有撫養家屬還有房貸還有未來退休的規劃，才能做出整體性的保險，還有投資的整體規劃，這是AI還無法觸及的。」
此外，鍾文雄指出，未來在不容易被機器人取代的，都是屬於客製化還有整合型的職務，比如針對客戶量身打造的投資理財包、針對身體狀況提出的健康管理諮詢等等，比較貼心的服務、專屬的客製，還有量身打造的整體規劃上，在短期之內還是不會被機器人所取代。整體而言，在5年內較有可能遭取代的職業包含客服人員、電銷人員、櫃檯銷售人員、第一線服務人員等，而10年內恐有替代風險的則包含文字記者、法律訴狀代書、地勤海關、退稅人員，還需要AI進一步發展才能趨於成熟。