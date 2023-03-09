「第12屆總統文化獎」徵選起跑　賴清德盼彰顯台灣精神

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文總表示，「總統文化獎」的核心內涵不侷限於藝文創作，而是要彰顯台灣價值不同的實踐方向，從文化傳承到青年創意，從人道奉獻到社區營造乃至社會改革，期望提出屬於台灣的時代精神，確立台灣文化的主體價值，從2001年舉辦迄今，已選出各獎項得獎個人或團體共計56名。
賴清德說，文化是生活累積，更是創造力的重要來源，因此文化總會自2001年每2年1次，發掘並鼓勵具備台灣價值、為土地奉獻的人士或團體，彰顯台灣精神，希望具備資格的台灣社會人士都能報名；也盼透過崇高的頒獎活動儀式，讓民眾感受到受獎者的熱情、無悔的付出與堅持，進而啟發更多人的文化夢想。
第12屆「總統文化獎」共有文化耕耘獎、在地希望獎、人道奉獻獎、青年創意獎、社會改革獎等5個獎項，分別找來作家平路、李遠、監委王幼玲、平面設計師馮宇、中央社社長張瑞昌等人擔任獎項召集人。
文總副秘書長喻小敏說，第12屆「總統文化獎」即日起至5月15日止徵選；參選資格為個人、立案之團體，不限國籍、性別、年齡，均可自行參選、接受推薦或接受提名參選，每人、每團體以參加一奬項為原則；惟青年創意獎規定40歲（1983年1月1日後〈含〉出生）以下參選。
徵選方式包括自行參選、推薦參選（政府機構、民間團體及歷屆總統文化獎得獎者等，均可推薦參選人）、提名參選（由本會所組成之初審委員會提名）。每位得獎者將獲頒新台幣100萬元、得獎證書及獎座。預計7月底公布得獎者名單、10月中旬舉辦頒獎典禮。相關內容詳見文總官網。