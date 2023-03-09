今日廣場》胡自言／侯友宜能當國民黨的母雞？

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侯友宜為什麼缺席選前之夜？或許是早就料到林明溱會落選，去了也幫不上忙，索性不要瞎忙，但看在國民黨支持者眼裡，真是情何以堪！候友宜至今歲月靜好、以靜制動，亳無自己是國民黨「最強母雞」的自覺，輸了後只說一句「檢討」，問題是要檢討誰？林明溱、朱立倫、國民黨，這些都檢討一輪後，侯友宜有沒有檢討自己？如果侯友宜是國民黨2024總統候選人最佳人選，他非得承擔起國民黨的總統及立委選舉不可，就像資深媒體人黃揚明說的，侯友宜已陷入兩難，畢竟他一方面想「好好做代誌」；另一方面外界卻希望他「好好做母雞」。
侯友宜能不能做好國民黨的母雞？從南投立委補選來看，恐怕是不行的。相較於賴清德的全力投入，侯友宜一付不關己事的態度。據說，南投立委補選大約在選前3個禮拜變天，國民黨高層則是在3月2日晚上向天王們求救，發臉書助陣。黨中央都求救了，侯友宜仍把自己的行程塞滿，甚至在選前一天視察安坑輕軌，難道安坑輕軌只能那天視察，不能改到別天？侯友宜連自家侯選人告急都懶得理，要國民黨的支持者如何把他當自己人挺到底？
林明溱的敗選，是否會打亂國民黨的總統佈局，目前還不得而知，但能夠肯定的是，侯友宜當不起國民黨母雞這件事，肯定會讓他在黨內的支持力度減弱，要做到「眾望所歸、定於一尊」恐怕很難。
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