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WBC經典賽舉旗手亮眼出場 葳格棒球隊樂當國際志工

▲台中葳格國際學校棒球隊在WBC經典賽中，擔任荷蘭隊的舉旗手亮眼出場。（圖／葳格提供）
▲台中葳格國際學校棒球隊在WBC經典賽中，擔任荷蘭隊的舉旗手亮眼出場。（圖／葳格提供）

記者金武鳯/台中報導

世界棒球經典賽A組賽事，8日晚間由中華隊與巴拿馬隊點燃戰火，毫無意外，吸引爆滿球迷湧入臺中洲際棒球場觀看球賽外，開幕式中，由臺中市地主學校學生擔任舉旗手，引領A組五隊的參賽國旗進場時，整齊劃一陣仗也超吸睛。擔任舉旗手之一的葳格國際學校學生林雋哲興奮表示，能擔任國際賽事志工，是以體育與世界連結，機會難得。

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WBC經典賽A組參賽國家有：臺灣、古巴、荷蘭、義大利和巴拿馬，在開幕式中，分別由台中市高中遴選擔任舉旗手的國際志工，逐一引領進場，葳格高中棒球隊球員十餘人，擔任荷蘭隊舉旗手。據校方表示，開幕式志工，看似整個賽事的小螺絲，可一點不輕鬆，賽前都經過特別練習，包括在烈日下站立，練習體能、舉旗等，只為能培訓充足體能，在開幕式中圓滿完成任務。

▲WBC經典賽舉旗手亮眼出場，圖為台中葳格國際學校棒球隊員，樂當國際志工。（圖／葳格提供）
▲WBC經典賽舉旗手亮眼出場，圖為台中葳格國際學校棒球隊員，樂當國際志工。（圖／葳格提供）
葳格國際學校致力培育國際人才，不僅提供學習外語環境，在國際素養的養成也不遺餘力，無論是校內體育課推動雙語教學，或是棒球隊國際間的交流，如日本沖繩移地訓練、海峽兩岸高中棒球社團邀請賽等，都鼓勵孩子們走出台灣，讓興趣成為與世界溝通方式。也因此，當市府徵求球賽國際志工時，葳格第一時間報名參加，也在昨天開幕式中，完美呈現訓練有素的成績，參與學生都與有榮焉。

棒球隊之一的林雋哲表示，非常開心能夠參與此屆國際賽事，當初決定擔任國際體育志工，就是希望藉此機會，近距離與各國選手交流，了解不同棒球文化。羅紫維也說，學校體育課是實施雙語教學，所以對於如何幫選手加油，或是基本的運動術語，都有基本概念，參與志工是希望將課堂所學派上用場，有機會學以致用。

▲台中葳格國際學校棒球隊樂當國際志工，在WBC經典賽中擔任舉旗手亮眼出場。（圖／葳格提供）
▲台中葳格國際學校棒球隊樂當國際志工，在WBC經典賽中擔任舉旗手亮眼出場。（圖／葳格提供）
譬如，如何為喜歡的球員或球隊加油？羅紫維訓練有素的說，較常用的是「Let's go 選手/國家（加油，選手/國家）」。又譬如要索取簽名，一般會說「Mr. (選手)，May I have your autograph」意思是「某先生，請問可以幫我簽名嗎」？無論如何，只要敢開口說，就有機會心想事成。

葳格國際學校家長會長陳志銓表示，葳格非常支持學生參與國際性活動，特別是志工部分，看似小螺絲的角色，卻是缺一不可。同時藉由參與國際性活動，讓學生體驗大場面，反思學以致用的重要性。此次參與舉旗手的學生，全是學校棒球隊球員，有機會參與國際賽事擔任志工，對孩子來說，著實落實國際教育及全人發展，並在學習旅程上記錄精彩回憶，藉由體育與世界連結，也是令人振奮的事。

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