防疫措施再放寬 陳建仁：20日起陽性輕症免通報、免隔離
行政院長陳建仁今（9）日於院會中指出，近期疫情趨緩，國內口罩令鬆綁後疫情也未反彈，加上中央積極推動「疫苗+1」接種運動，有助於提升全體免疫力，現階段正是鬆綁防疫措施時機，自己已同意篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離，建立自主健康管理「0+N」防疫政策，並將在本月20日起實施，下午指揮中心也將公布細節。
記者陳威叡／台北報導
針對放寬肺炎防疫措施，陳建仁指出，由於近期疫情趨緩，亞太地區各國陸續放寬防治措施，國內在口罩令鬆綁後 疫情沒有反彈，且中央積極推動「疫苗+1解封安心」接種運動 有助於提升全體免疫力，「現階段是擴大鬆綁防疫措施時機。」
陳建仁表示， 指揮中心規劃修訂包括嚴重特殊喘染性肺炎定義，以及篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離，建立自主健康管理「0+N」兩大防治政策，在疫情可控前提下保全醫療量能，逐步恢復民眾正常生活，自己已同意指揮中心規劃，並於3月20日起實施，請教育部與勞動部在自主健康管理假表跟規定妥為對外說明宣導，指揮中心下午也將宣布細節。
陳建仁也要求各部會持續配合指揮中心防疫政策，調整相關指引並鼓勵各類對象儘速接種疫苗，共同維護民眾健康與安全。