郭碧婷百億豪門婚變頻傳！突入鏡向太影片 陸網吐槽擺拍
女星郭碧婷2019年閃婚香港娛樂大亨向華強兒子向佐，入嫁百億豪門，婚後育有2子，但日前向佐卻爆出婚內出軌風波，婚變謠言滿天飛，雙方皆未出面證實，讓網友們瘋猜是否豪門婚姻已破局，而郭碧婷自婚後就鮮少露面，今（9）日卻突然出現在婆婆向太的影片中，婆媳倆看似關係極好，讓網友忍不住聯想此用意不但是為了粉碎婚變謠言，更直接宣告郭碧婷正宮地位，也有人吐槽影片擺拍感太重，看起來根本不自然。
記者賴禹妡/台北報導
郭碧婷和向佐傳出婚變後，雖雙方都沒出面表態，但向佐神隱、郭碧婷也沒闢謠，全家福更是唯獨少了向佐，謠言仍滿天飛，即使向太強調小倆口沒事，卻平息不了爭議，而今日向太再度發布影片要來粉碎婚變一說。
只見畫面中，郭碧婷和向太準備走出門，卻被叫住處理公事，向太回頭說「我們要去買菜」，郭碧婷則在一旁接話「還要買BB的玩具」，接著乖巧地說「那媽媽先忙，我去給BB買玩具，妳買菜」，最後兩人親密道別，婆媳倆相處起來氣氛非常和樂。
影片曝光後，有網友直言，這影片擺明是向太在宣告郭碧婷的正宮地位，但也有人認為劇本感太重，看起來就像在擺拍，一點都不自然。向太則親自在影片下方留言：「其實婆媳關係真的是很簡單，她當我是媽媽我當她是女兒，互愛互重。那麼相處就一點都不會有困難。不明白為什麼外面有這麼多婆媳關係不好的問題…為了不為難兒子，基於愛孫子孫女，媳婦兒一定要尊重婆婆，婆婆一定別為難媳婦兒，要不然你就失去了不只是兒子，是失去所有。謹記在心！」