經典賽／首戰遭血洗！教練換他上場眾傻眼　中華隊困境曝

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「正因為我們可憐的情蒐能力， 讓狀況差旅外球員在場上核爆只是理所當然的結果，難怪總教練是屎缺」原PO提到「與其檢討這次總教練的缺失，你還不如根本上的解決總教練這種兼職的問題，國家隊的總教練決定台灣就是拖，不僅如此還讓中職總教練兼，是覺得總教練時間太多嗎？」
貼文一出，不少網友也紛紛回應表示「我也覺得這次選訓對旅外掌握明顯不足」、「輸沒關係，但比賽不能打得這麼難看，一堆謎之調度」、「我覺得情蒐掌握不足沒差，但不可能表現不好不趕緊調度調整吧」、「技不如人一回事，調度造成輸更慘也是事實」、「選手狀況不好掌握，上場不行為什麼不果斷換投，單就這層面總教練就應該承擔」。
而對於大家都在討論最神奇的調度，網友一致認為是在6局上半登板投球的「鄧愷威」，第一球就砸在打者身上形成觸身球保送，隨後連投4顆壞球保送，接著對手短打又傳一壘失誤，形成無人出局滿壘，1人次都沒解決就退場，只投7球就讓對手上滿壘，加上先前官辦熱身賽，至今鄧愷威還未在經典賽相關賽事解決打者，身為本屆中華隊投手旅美層級最高、效力舊金山巨人隊2A的鄧愷威繳出這樣的表現，讓球迷超傻眼。
而對於中華隊首敗，《NOWnews》「野球名人房」專屬主持人，中華隊OB球星「東哥」黃忠義也表示，由於受到用球數限制，當下胡智為投完63球，換投也是很明快，但重點在「誰來上」，黃忠義認為，當下調度或許派出經驗較佳的投手，可以幫助中華隊暫時「踩剎車」，「在這樣的大比賽，投手要如何控制節奏很重要，推出比較有經驗的球員會比較好，像李振昌、陳冠宇這些都是很有國際賽經驗的球員。」顯然換投調度的時機，中華隊還有改進的空間。
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