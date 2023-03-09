恢復兩岸直航點？政院預告陸委會下午對外說明

疫情逐漸趨緩，行政院長陳建仁今（9）日於院會說明，總統蔡英文在去年國慶談話時指出，在兩岸邊境解封後，逐步恢復兩岸健康永續交流，近來國內已陸續放寬對岸人員入境限制，並逐步放寬小三通正常運作，在疫情進一步趨緩下，請各相關單位持續就恢復兩岸各層面交流進行評估及規劃。行政院發言人羅秉成也補充，陸委會預計於今日下午4時對外說明。
記者陳威叡／台北報導
對於恢復兩岸空運客運航點規劃，陳建仁表示，總統蔡英文在去年國慶談話時表示，在兩岸邊境解封後，逐步恢復兩岸健康永續的交流，近月來國內已陸續放寬對岸人員入境限制，並逐步恢復小三通正常運作，在疫情進一步趨緩下，請各相關單位持續就恢復兩岸各層面交流進行評估及規劃。
陳建仁說，兩岸空運航點的恢復，除了疫情因素外，還涉及諸多層面，陸委會所提出恢復兩岸空運客運航點的規劃，已綜合各方面考量，盡量將陸方日前提出的恢復航點建議納入，展現我方最大善意。
陳建仁表示，疫後兩岸交流恢復、秩序維護都需要雙方共同努力，相互展現善意，希望可在恢復航點的基礎上，逐步增加雙方的善意跟良性互動，強調恢復兩岸空運客運的航點，最重要的考慮仍是回歸到民眾的需求，提供台商、台生等往返兩岸便利，減少舟車勞頓之苦並節省旅運及營商成本，同時照顧社會交流所需，請相關單位務必做好各項執行安排，讓各項規劃盡快順利實施。
陳建仁已指示陸委會會同交通部、衛福部盡速對外宣布。羅秉成則補充，陸委會預計在今日下午4時召開記者會對外說明。