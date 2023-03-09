PLG與LINE成為數位策略合作夥伴　首波合作主打豪傑對決

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PLG邁入第三季，從本季初就喊出要讓PLG能更融入大家的生活，現在與LINE成為數位策略合作夥伴，展開「破圈計畫」，將會更好的去實現此一目標。合作內容除了LINE TODAY加入轉播行列，PLG 也將透過LINE VOOM官方帳號，讓用戶在LINE VOOM以短影音格式看到賽事精華，並將攜手推出「年度好球」票選活動。未來，也將運用LINE官方帳號和LINE Beacon Network多場域的智慧推播，串連台北捷運、全台重點酒吧，讓PLG能以無死角的OMO虛實整合智慧體驗，利用LINE多元數位管道接觸更多消費者，後續還會發展更多與球迷互動的機會，例如：貼圖下載、投票互動、影音UGC等科技應用功能，優化球迷互動體驗，讓品牌深植於消費者生活之中。
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