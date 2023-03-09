最貴小米手機登台！Xiaomi 13 Pro搭徠卡鏡頭售34,888元

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Xiaomi ProFocus運動追焦能進一步支援貓與狗的眼部追蹤，即使在運動的過程中，也能鎖定特定主角，並支援Adobe 10-bit RAW DNG拍攝與Adobe色彩描述檔，藉以提供 Adobe Photoshop 和 Adobe Lightroom 的專業創作能力，讓後期製作更加輕鬆自如。而在影片拍攝下，支援Dolby Vision®️影像創作，提供4K超級夜景錄影，搭配HyperOIS超級光學防手震技術，多重光學和優質的夜間攝影功能，在不同光線條件下均能呈現極致清晰影像。
針對Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13用戶推出「VIP尊享五大服務」，包含免登錄2年保固、一年內保固外維修免人工服務費一次、VIP客服免等候專線、維修專屬備用機與2年內維修免費取送貨服務，另外，Xiaomi 13 Pro用戶再享全球40個市場聯保服務；而Xiaomi 13則額外享6個月內1次免費螢幕維修服務。同時提供2TB的Google One 6個月免費雲端空間（價值1,980元）。
Xiaomi 13擁有曠野綠、白色與黑色三種顏色，12GB+256GB售價26,888元；Xiaomi 13 Pro擁有陶瓷白與陶瓷黑兩種顏色，12GB+512GB售價34,888元。即日起～3/17開放預購，參與預購Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13即贈（或登錄贈）Xiaomi Buds 3 星戰聯名款（價值2,695元；送完為止），於小米商城mi.com與小米之家全台實體門市預購，再加贈專屬Hoda防摔手機殼（價值890元，送完為止）。於3/18開賣，開賣當天於小米之家台北信義店前50位取機額外享新台幣$600元郵政禮金，還可參加「徠取機」抽獎活動，有機會抽中小米智慧顯示器65型（價值20,999元）。
Xiaomi 13 Lite專為短影音Z世代量身打造，搭載3,200萬像素前置超廣角鏡頭，外加800萬像素前置景深鏡頭，內建1/1.56吋大型感光元件，搭配Xiaomi自拍柔光燈提供完美的打光效果。搭載Snapdragon®️ 7 Gen 1，且具備華麗亮眼120Hz AMOLED螢幕以及支援67W超級快充。Xiaomi 13 Lite擁有黑色、淺藍色與淺粉色三種顏色供選擇，8GB+256GB售價14,999元，3/17前預購即贈Xiaomi 手環 7（價值$1,195元；送完為止）。