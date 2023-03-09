經濟部推動抗旱計畫　盼每日增13.6萬噸水源

南部水情拉警報，氣象局也預估今年春雨恐偏少，加上梅雨季不確定性高，百年大旱恐重演，經濟部今（9）日於行政院會陳報「近期水情展望與因應作為」，說明為因應南部地區降雨30年來最低，從去年8月即展開各項防旱整備作業及落實相關節水調度措施，穩定供水至今，為進一步強化南部抗旱韌性，將再推動緊急抗旱水源計畫，盼新增每日13.6萬噸水源可即時舒緩南部地區旱象，並擴大水庫清淤作業，為國人用水盡最大努力。
記者陳威叡／台北報導
水利署長賴建信說明，近年來極端氣候對供水造成嚴峻挑戰，政府從2017年起就已在前瞻計畫陸續推動各項水資源建設，至今已增加每日197萬噸水源，相當於全台18%公共用水量；另為因應水情變化，從去年8月豐水期已經啟動各項防旱作業，已召開66次相關會議滾動檢討各項應變措施，包含產業節水5%至10%、水庫總量管制、農業加強灌溉管理、自來水減壓等，節水調度成效6.6億噸，超過一座曾文水庫，才能可在南部地區創下30年來新低降雨下維持穩定供水。
賴建信表示，以目前高屏溪每秒6.7立方公尺同等流量水情規模，在2015年旱災高屏溪每秒8.9立方公尺時，高雄就已宣布要實施紅燈分區輪流供水，而高雄至3月8日才轉為黃燈減壓供水，顯示前瞻水環境建設大幅提升供水韌性。
經濟部指出，為強化未來供水穩定，需要為枯水期增加穩定的保險水源，以減低對降雨的依賴，已規劃推動新竹跟台南海淡廠，行政院將會給予最大支持，經濟部及相關單位已與地方合作推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，盼望新增每日13.6萬噸水源可以即時舒緩南部地區旱象。
此外經濟部表示，近期降雨少，各地水庫水位持續下降，正是水庫清淤的最佳時機，行政院已協調國防部動員即刻投入支援清淤工作，也籲請國人同胞能夠體諒及配合政府的抗旱節水措施，共體時艱珍惜水資源，落實節約用水，全民一心抗旱共度難關。